    123fahrschule SE: Positiver Ausblick 2026 nach Prognose-Korrektur 2025

    Die 123fahrschule SE passt ihre Erwartungen an: Einmaleffekte drücken 2025 das Ergebnis, doch bereits 2026 wird mit einer klaren Erholung gerechnet.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die 123fahrschule SE hat ihre Ergebnisprognose für 2025 aufgrund von Bereinigungs- und Sondereffekten korrigiert.
    • Für 2025 wird ein EBITDA von etwa -1,3 Mio. EUR erwartet, während ein adjusted EBITDA von 850 TEUR ohne einmalige Effekte prognostiziert wird.
    • Belastungen resultieren aus nicht fortgeführten Personal- und operativen Aufwendungen von rund 650 TEUR, die 2026 nicht mehr anfallen werden.
    • Eine ergebniswirksame Wertberichtigung von etwa 1,5 Mio. EUR wird aufgrund von Forderungen aus Ausbildungsdarlehen erwartet, deren Durchsetzbarkeit erschwert ist.
    • Für 2026 wird ein EBITDA zwischen 1,5 und 2,5 Mio. EUR prognostiziert, unterstützt durch einen positiven Start ins Jahr mit einem starken Anmeldemonat im Januar.
    • Alle genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft und können sich im Laufe der Jahresabschlussarbeiten noch ändern.

    ISIN:DE000A2P4HL9WKN:A2P4HL





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
