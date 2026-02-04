123fahrschule SE: Positiver Ausblick 2026 nach Prognose-Korrektur 2025
Die 123fahrschule SE passt ihre Erwartungen an: Einmaleffekte drücken 2025 das Ergebnis, doch bereits 2026 wird mit einer klaren Erholung gerechnet.
- Die 123fahrschule SE hat ihre Ergebnisprognose für 2025 aufgrund von Bereinigungs- und Sondereffekten korrigiert.
- Für 2025 wird ein EBITDA von etwa -1,3 Mio. EUR erwartet, während ein adjusted EBITDA von 850 TEUR ohne einmalige Effekte prognostiziert wird.
- Belastungen resultieren aus nicht fortgeführten Personal- und operativen Aufwendungen von rund 650 TEUR, die 2026 nicht mehr anfallen werden.
- Eine ergebniswirksame Wertberichtigung von etwa 1,5 Mio. EUR wird aufgrund von Forderungen aus Ausbildungsdarlehen erwartet, deren Durchsetzbarkeit erschwert ist.
- Für 2026 wird ein EBITDA zwischen 1,5 und 2,5 Mio. EUR prognostiziert, unterstützt durch einen positiven Start ins Jahr mit einem starken Anmeldemonat im Januar.
- Alle genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft und können sich im Laufe der Jahresabschlussarbeiten noch ändern.
