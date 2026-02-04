123fahrschule startet Wachstumsstrategie ab 2026 nach Bereinigungsabschluss
Nach intensiver Bereinigung startet 123fahrschule SE neu durch: Mit klarer Kostenstruktur, starkem Jahresauftakt und Fokus auf KI-Plattform sowie Franchise-Wachstum.
- 123fahrschule SE hat die operative und bilanzielle Bereinigung abgeschlossen, um eine klare Ausgangsbasis für zukünftiges Wachstum zu schaffen.
- Das vorläufige EBITDA für 2025 wird durch einmalige Effekte belastet, ohne diese Effekte liegt das bereinigte EBITDA bei 850.000 EUR.
- Für 2026 wird erstmals ein EBITDA zwischen 1,5 und 2,5 Mio. EUR prognostiziert, basierend auf der bereinigten Kosten- und Forderungsstruktur.
- Das Unternehmen sieht regulatorische Entwicklungen, wie digitale Lernformate und KI-gestützte Ausbildung, als Chance für nachhaltiges Wachstum.
- Im Januar 2026 verzeichnete die Gesellschaft einen der stärksten Anmelde-Monate in ihrer Geschichte, was die positive Entwicklung bestätigt.
- 123fahrschule fokussiert ab 2026 auf den Ausbau ihrer skalierbaren KI-basierten Plattform und plant eine Franchise-Expansion, um langfristig technologische Transformationen mitzugestalten.
Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,34 % im Minus.
Minus.
+0,68 %
-7,45 %
-4,49 %
-7,45 %
+211,72 %
