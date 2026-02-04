    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Rubio

    Iran muss für Zugeständnisse bereit sein

    Für Sie zusammengefasst
    • US drängt Iran auf Zugeständnisse in Verhandlungen.
    • Iran lehnt Raketenbeschränkungen kategorisch ab.
    • Indirekte Gespräche im Oman zwischen beiden Staaten.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei den Verhandlungen mit dem Iran drängt US-Außenminister Marco Rubio auf Zugeständnisse aus Teheran. Damit die Gespräche tatsächlich zu einem "sinnvollen Ergebnis" führten, müssten etwa die Reichweite der ballistischen Raketen, die Unterstützung terroristischer Organisationen, das Atomprogramm und der Umgang mit dem eigenen Volk beachtet werden, sagte er wenige Tage vor einem angepeilten Treffen zwischen Washington und Teheran. Rubio betonte, die Vereinigten Staaten seien für einen Dialog mit dem Iran bereit.

    Der Iran hatte zuvor öffentlich kategorisch abgelehnt, Zugeständnisse bei seinen Raketen zu machen. Bei seinem Atomprogramm ist Teheran zu einer Begrenzung bereit.

    Regierungsvertreter beider Staaten wollen Medienberichten zufolge an diesem Freitag im Golfstaat Oman neue Verhandlungen aufnehmen. Wie die iranischen Nachrichtenagenturen Tasnim und Isna berichteten, sind zunächst "indirekte Verhandlungen" geplant. Gemeint ist damit, dass etwa wie im vergangenen Jahr Omans Außenminister Nachrichten zwischen beiden Seiten am Verhandlungsort übermittelt.

    Nach iranischer Darstellung wird Außenminister Abbas Araghtschi den Iran vertreten. Rubio sagte, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff bereit für ein Treffen am Freitag sei - den Austragungsort im Oman bestätigte er nicht.

    Anfang Januar hatten viele Iranerinnen und Iraner gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik demonstriert - die Proteste wurden dann gewaltsam niedergeschlagen. US-Präsident Donald Trump rief die iranische Bevölkerung dazu auf, durchzuhalten, und drohte der Führung in Teheran mit Vergeltung./ngu/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
