    Micron Technology Aktie im Ausverkauf - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um -11,21 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

    Micron Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Mit einer Performance von -11,21 % musste die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,35 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 315,20, mit einem Minus von -11,21 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Micron Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +80,40 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +42,00 %.

    Micron Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,10 %
    1 Monat +27,61 %
    3 Monate +80,40 %
    1 Jahr +303,45 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Schwäche der Micron Technology Aktie, die in den letzten Tagen einen Rückgang verzeichnet hat. Nutzer diskutieren über mögliche Kaufgelegenheiten und die Bewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen. Es wird auf das niedrige KGV von Micron hingewiesen und die Hoffnung auf eine Gegenbewegung geäußert. Zudem wird die allgemeine Marktstimmung thematisiert, die Käufe bei Rücksetzern begünstigt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 348,74 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,52 %. Western Digital notiert im Minus, mit -10,75 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -4,55 %.

    Micron Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    -11,31 %
    -13,10 %
    +27,61 %
    +80,40 %
    +303,45 %
    +516,43 %
    +438,29 %
    +3.469,99 %
    +1.977,40 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
