Micron Technology Aktie im Ausverkauf - 04.02.2026

Mit einer Performance von -11,21 % musste die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Micron Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,35 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 315,20€, mit einem Minus von -11,21 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Obwohl die Micron Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +80,40 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +42,00 %.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,10 % 1 Monat +27,61 % 3 Monate +80,40 % 1 Jahr +303,45 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Schwäche der Micron Technology Aktie, die in den letzten Tagen einen Rückgang verzeichnet hat. Nutzer diskutieren über mögliche Kaufgelegenheiten und die Bewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen. Es wird auf das niedrige KGV von Micron hingewiesen und die Hoffnung auf eine Gegenbewegung geäußert. Zudem wird die allgemeine Marktstimmung thematisiert, die Käufe bei Rücksetzern begünstigt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 348,74 Mrd. € wert.

Noch nie schien die Diskrepanz zwischen Indexstand und tatsächlicher Marktverfassung so groß wie heute. Braut sich da etwas zusammen?

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,52 %. Western Digital notiert im Minus, mit -10,75 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -4,55 %.

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.