Old Dominion Freight Line Aktie mit kräftigem Kursplus - 04.02.2026

Die Old Dominion Freight Line Aktie konnte bisher um +8,16 % auf 173,88€ zulegen. Das sind +13,13 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Old Dominion Freight Line Aktie. Nach einem Plus von +1,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 173,88€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Old Dominion Freight Line ist ein führender Anbieter im LTL-Markt, bekannt für Zuverlässigkeit und Qualität, mit einem starken Netzwerk und exzellentem Kundenservice.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Old Dominion Freight Line einen Gewinn von +46,92 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +30,33 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,25 % geändert.

Old Dominion Freight Line Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,25 % 1 Monat +28,85 % 3 Monate +46,92 % 1 Jahr -6,13 %

Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

Es gibt 209 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,13 Mrd.EUR € wert.

Old Dominion Freight Line, Inc. (Nasdaq: ODFL) today announced financial results for the three-month and twelve-month periods ended December 31, 2025. Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, December 31, (In …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von United Parcel Service Registered (B), XPO und Co.

United Parcel Service Registered (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,36 %. XPO notiert im Plus, mit +4,53 %.

Old Dominion Freight Line Aktie jetzt kaufen?

Ob die Old Dominion Freight Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Old Dominion Freight Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.