POET Technologies Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 04.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Sie fällt um -9,39 % auf 4,6300€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,71 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei POET Technologies, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -11,74 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die POET Technologies Aktie damit um -21,34 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei POET Technologies auf -15,91 %.

POET Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,34 % 1 Monat -25,52 % 3 Monate -11,74 % 1 Jahr +12,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der POET Technologies Aktie und die Nutzung von Turbo-Optionsscheinen. Anleger berichten von Käufen und Verkäufen, während einige optimistisch auf mögliche Kursgewinne setzen, trotz der Risiken, die mit dem Handel von Optionsscheinen verbunden sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 132 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 610,09 Mio. € wert.

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.