Adobe Aktie überzeugt mit Kursplus - 04.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Adobe Aktie. Sie steigt um +3,00 % auf 237,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Adobe Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 237,00€, mit einem Plus von +3,00 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Adobe ist ein führendes Softwareunternehmen, das kreative und digitale Lösungen entwickelt. Hauptprodukte sind Adobe Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Adobe ist Marktführer im kreativen Softwarebereich. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, Apple und Salesforce. Alleinstellungsmerkmale sind die umfassende Produktpalette und starke Markenbekanntheit.

Obwohl sich die Adobe Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -23,15 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adobe Aktie damit um -10,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Adobe auf -25,45 %.

Adobe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,07 % 1 Monat -21,75 % 3 Monate -23,15 % 1 Jahr -47,51 %

Informationen zur Adobe Aktie

Es gibt 411 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,37 Mrd. € wert.

Die neue KI von Anthropic hat eine weltweite Verkaufswelle ausgelöst: Softwareaktien stürzen ab, selbst Branchengrößen kommen unter Druck. Anleger flüchten in Panik aus dem gesamten Tech-Sektor.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Salesforce und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,96 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,68 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,31 %. Microsoft legt um +0,99 % zu Oracle notiert im Minus, mit -5,98 %.

Adobe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.