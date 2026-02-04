    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Besonders beachtet!

    813 Aufrufe 813 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heidelberg Materials Aktie weiter abwärts - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Heidelberg Materials Aktie bisher Verluste von -7,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Materials Aktie.

    Besonders beachtet! - Heidelberg Materials Aktie weiter abwärts - 04.02.2026
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

    Heidelberg Materials Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Heidelberg Materials Aktie. Mit einer Performance von -7,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 213,40, mit einem Minus von -7,14 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Heidelberg Materials!
    Long
    184,76€
    Basispreis
    2,96
    Ask
    × 7,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    241,89€
    Basispreis
    3,03
    Ask
    × 7,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Heidelberg Materials Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,87 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um -11,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Heidelberg Materials -4,88 % verloren.

    Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,46 %
    1 Monat -4,75 %
    3 Monate +14,87 %
    1 Jahr +71,68 %

    Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,02 Mrd. € wert.

    Dax schwächelt - Sorgen über Techbranche


    Der Dax hat nach einem freundlichen Start am Mittwoch geschwächelt. Auslöser war eine allgemein weiterhin schlechte Stimmung in der Technologie-Branche. Mit einem Abschlag von 0,72 Prozent auf 24.603,04 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem …

    DAX schwächelt, Dow glänzt: Diese Aktien gehören heute zu den Gewinnern und Verlierern


    Zwischen leichten Verlusten in Deutschland und gemischten Signalen aus den USA zeigt sich der Aktienmarkt heute uneinheitlich – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern in allen Indizes.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im DAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Heidelberg Materials

    Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,93 %. Buzzi Unicem notiert im Minus, mit -3,60 %.

    Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberg Materials

    -7,05 %
    -11,46 %
    -4,75 %
    +14,87 %
    +71,68 %
    +266,55 %
    +274,15 %
    +251,54 %
    +1.075,89 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heidelberg Materials Aktie weiter abwärts - 04.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Heidelberg Materials Aktie bisher Verluste von -7,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Materials Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     