Heidelberg Materials Aktie weiter abwärts - 04.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Heidelberg Materials Aktie. Mit einer Performance von -7,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 213,40€, mit einem Minus von -7,14 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

Obwohl die Heidelberg Materials Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,87 %.

Allein seit letzter Woche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um -11,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Heidelberg Materials -4,88 % verloren.

Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,46 % 1 Monat -4,75 % 3 Monate +14,87 % 1 Jahr +71,68 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,02 Mrd. € wert.

Der Dax hat nach einem freundlichen Start am Mittwoch geschwächelt. Auslöser war eine allgemein weiterhin schlechte Stimmung in der Technologie-Branche. Mit einem Abschlag von 0,72 Prozent auf 24.603,04 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem …

Zwischen leichten Verlusten in Deutschland und gemischten Signalen aus den USA zeigt sich der Aktienmarkt heute uneinheitlich – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern in allen Indizes.

Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im DAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Heidelberg Materials

Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,93 %. Buzzi Unicem notiert im Minus, mit -3,60 %.

Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.