Deutsche Bank Aktie mit Kursrutsch - -5,49 % - 04.02.2026

Die Deutsche Bank Aktie notiert aktuell bei 31,86€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,49 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,85 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der Deutsche Bank Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Bank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,77 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -5,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Bank +2,77 % gewonnen.

Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,24 % 1 Monat +0,74 % 3 Monate +8,77 % 1 Jahr +84,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Deutsche Bank Aktie, die durch negative Nachrichten im Bankensektor beeinflusst wird. Nutzer äußern gemischte Meinungen zur Bewertung, mit Kurszielen zwischen 45 und 90 Euro. Fundamentale Aspekte wie ein KGV unter 10 und eine Dividende von 3% werden als positiv wahrgenommen, während die Profitabilität der Bank betont wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,83 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Bank

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,29 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -1,45 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,47 %. Commerzbank verliert -1,76 % UBS Group notiert im Minus, mit -5,82 %.

Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.