Rheinmetall Aktie mit Kurssturz - 04.02.2026

Mit einer Performance von -5,73 % musste die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,76 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -0,08 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall +13,15 % gewonnen.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,32 % 1 Monat +7,87 % 3 Monate -0,08 % 1 Jahr +129,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die sich in einer Korrekturphase innerhalb eines bullischen Trends befindet. Die technische Analyse zeigt wichtige Unterstützungsniveaus und eine positive Marktstruktur. Die Auftragslage wird als sehr gut eingeschätzt, was die Erwartungen an die kommenden Quartalszahlen anheizt. Es gibt jedoch auch Skepsis über die Unsicherheit der Kursentwicklung und die Möglichkeit eines günstigeren Einstiegs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,63 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im DAX.

EQS Voting Rights Announcement: Rheinmetall AG Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 04.02.2026 / 10:55 CET/CEST Dissemination of a …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,26 %. Thales notiert im Minus, mit -3,01 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,77 %. Lockheed Martin verliert -2,63 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -3,15 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.