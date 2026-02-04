Siemens Energy - Aktie gerät unter Druck - 04.02.2026

Mit einer Performance von -3,70 % musste die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,50 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Obwohl die Siemens Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +44,79 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +9,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +31,06 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,60 % 1 Monat +27,14 % 3 Monate +44,79 % 1 Jahr +182,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie, die durch die Ankündigung einer Dividende von 70 Cent je Aktie für 2025 unterstützt wird. Anleger zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Renditen und betonen die Vorteile langfristiger Investitionen. Gleichzeitig werden Bedenken über die Volatilität der Aktie geäußert, wobei einige Mitglieder strategische Überlegungen zu möglichen Rücksetzern anstellen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,66 Mrd. € wert.

Die Siemens Energy-Aktie sorgt weiterhin für positive Schlagzeilen. Trotz des volatilen Marktgeschehens eilt der DAX-Titel von einem Rekordhoch zum Nächsten. Gestern zog der Kurs um fast +5% an und überschritt erstmals die Marke von 150 €. Das steckt hinter dem Kurssprung und so sollten sich Anleger nun verhalten? Milliardenoffensive in den USA Profitieren kann der […] The post Siemens Energy-Aktie: Ist das Rallye-Ende in Sicht? first appeared on sharedeals.de.

Als ob es nicht reicht, dass Anthropic weltweit Software- und Daten-Aktien in die Tiefe reißt. AMD, PayPal und Novo Nordisk machen das Chaos an den Märkten mit enttäuschten Quartalszahlen noch größer.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.