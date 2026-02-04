    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Besonders beachtet!

    1885 Aufrufe 1885 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy - Aktie gerät unter Druck - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Energy Aktie bisher Verluste von -3,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy - Aktie gerät unter Druck - 04.02.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Mit einer Performance von -3,70 % musste die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,50 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    139,91€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    156,89€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 13,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Siemens Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +44,79 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +9,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +31,06 %.

    Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,60 %
    1 Monat +27,14 %
    3 Monate +44,79 %
    1 Jahr +182,39 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie, die durch die Ankündigung einer Dividende von 70 Cent je Aktie für 2025 unterstützt wird. Anleger zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Renditen und betonen die Vorteile langfristiger Investitionen. Gleichzeitig werden Bedenken über die Volatilität der Aktie geäußert, wobei einige Mitglieder strategische Überlegungen zu möglichen Rücksetzern anstellen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,66 Mrd. € wert.

    Ist das Rallye-Ende in Sicht?


    Die Siemens Energy-Aktie sorgt weiterhin für positive Schlagzeilen. Trotz des volatilen Marktgeschehens eilt der DAX-Titel von einem Rekordhoch zum Nächsten. Gestern zog der Kurs um fast +5% an und überschritt erstmals die Marke von 150 €. Das steckt hinter dem Kurssprung und so sollten sich Anleger nun verhalten? Milliardenoffensive in den USA Profitieren kann der […] The post Siemens Energy-Aktie: Ist das Rallye-Ende in Sicht? first appeared on sharedeals.de.

    AMD: Ausblick enttäuscht - PayPal: Chaos perfekt - Novo Nordisk: Eine Frechheit


    Als ob es nicht reicht, dass Anthropic weltweit Software- und Daten-Aktien in die Tiefe reißt. AMD, PayPal und Novo Nordisk machen das Chaos an den Märkten mit enttäuschten Quartalszahlen noch größer.

    Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    -3,57 %
    +9,60 %
    +27,14 %
    +44,79 %
    +182,39 %
    +724,32 %
    +399,52 %
    +591,43 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Siemens Energy - Aktie gerät unter Druck - 04.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Siemens Energy Aktie bisher Verluste von -3,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     