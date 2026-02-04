Advanced Micro Devices Aktie verliert signifikant - 04.02.2026

Mit einer Performance von -16,66 % musste die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,87 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 170,80€, mit einem Minus von -16,66 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Advanced Micro Devices insgesamt ein Minus von -13,99 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -20,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices -8,14 % verloren.

Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,62 % 1 Monat -13,35 % 3 Monate -13,99 % 1 Jahr +70,18 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 276,34 Mrd. € wert.

Die schwächere Umsatzprognose für das erste Quartal schürt Unsicherheit am Aktienmarkt.

Mit Blick auf den Technologiesektor halten sich die Investoren an den US-Börsen am Mittwoch weiter zurück. Von einer Erholung gab es im frühen Handel beim Nasdaq 100 , der am Vortag schon deutlich gefallen war, keine Spur. Anleger hinterfragen …

So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,64 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -3,81 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,38 %. Broadcom verliert -7,19 %

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.