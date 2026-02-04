SanDisk Corporation - Aktie stürzt ab -13,69 % - 04.02.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SanDisk Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +207,84 % zu Buche.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von -13,69 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,55 %, geht es heute bei der SanDisk Corporation Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +19,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +116,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +149,18 % gewonnen.

SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,93 % 1 Monat +116,64 % 3 Monate +207,84 % 1 Jahr +1.476,33 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Es gibt 147 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,75 Mrd. € wert.

Zwischen leichten Verlusten in Deutschland und gemischten Signalen aus den USA zeigt sich der Aktienmarkt heute uneinheitlich – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern in allen Indizes.

SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.