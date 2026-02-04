    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPepsiCo AktievorwärtsNachrichten zu PepsiCo

    PepsiCo Aktie steigt um +2,26 % - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die PepsiCo Aktie, bisher, um +2,26 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PepsiCo Aktie.

    Foto: PepsiCo

    PepsiCo ist ein führender globaler Anbieter von Getränken und Snacks, bekannt für Marken wie Pepsi, Lay's und Gatorade. Mit einer starken Marktpräsenz konkurriert es direkt mit Coca-Cola und Nestlé. Die Diversifikation in Getränke und Snacks sowie kontinuierliche Innovationen sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

    PepsiCo Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Die PepsiCo Aktie konnte bisher um +2,26 % auf 140,92 zulegen. Das sind +3,12  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PepsiCo Aktie. Nach einem Plus von +4,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 140,92. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von PepsiCo über einen Zuwachs von +13,93 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,22 %. Im Jahr 2026 gab es für PepsiCo bisher ein Plus von +15,47 %.

    PepsiCo Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,52 %
    1 Monat +16,22 %
    3 Monate +13,93 %
    1 Jahr -6,35 %

    Informationen zur PepsiCo Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PepsiCo Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,78 Mrd. € wert.

    Börsenstart USA - 04.02. - US Tech 100 schwach -0,84 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    AMD: Ausblick enttäuscht - PayPal: Chaos perfekt - Novo Nordisk: Eine Frechheit


    Als ob es nicht reicht, dass Anthropic weltweit Software- und Daten-Aktien in die Tiefe reißt. AMD, PayPal und Novo Nordisk machen das Chaos an den Märkten mit enttäuschten Quartalszahlen noch größer.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,41 %. Nestle notiert im Plus, mit +1,68 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Plus, mit +0,34 %. The Kraft Heinz Company legt um +3,52 % zu Keurig Dr Pepper notiert im Plus, mit +2,28 %.

    PepsiCo Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PepsiCo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PepsiCo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PepsiCo

    +2,71 %
    +14,52 %
    +16,22 %
    +13,93 %
    -6,35 %
    -12,84 %
    +18,44 %
    +53,33 %
    +1.211,28 %
    ISIN:US7134481081WKN:851995



