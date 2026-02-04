Goldman Sachs Group Aktie mit Kurseinbruch - 04.02.2026

Die Goldman Sachs Group Aktie ist bisher um -4,12 % auf 761,40€ gefallen. Das sind -32,70 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Goldman Sachs Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 761,40€, mit einem Minus von -4,12 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Goldman Sachs ist eine führende Investmentbank mit globaler Reichweite, spezialisiert auf Investmentbanking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung. Sie konkurriert mit großen Finanzinstituten wie JPMorgan und Morgan Stanley und hebt sich durch ihre Innovationskraft und Expertise in Fusionen und Übernahmen ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Goldman Sachs Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,45 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,65 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Goldman Sachs Group eine positive Entwicklung von +6,14 % erlebt.

Goldman Sachs Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,29 % 1 Monat -2,65 % 3 Monate +17,45 % 1 Jahr +28,05 %

Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Es gibt 300 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 229,45 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, JPMorgan Chase und Co.

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,12 %. JPMorgan Chase notiert im Plus, mit +0,68 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -1,20 %. Bank of America legt um +2,91 % zu UBS Group notiert im Minus, mit -5,73 %.

Goldman Sachs Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.