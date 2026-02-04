    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    NVIDIA Aktie verliert signifikant - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um -3,75 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Mit einer Performance von -3,75 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 146,88, mit einem Minus von -3,75 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von NVIDIA Verluste von -14,23 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -8,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA -9,07 % verloren.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,57 %
    1 Monat -10,45 %
    3 Monate -14,23 %
    1 Jahr +33,50 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheit bezüglich der Bewertung der NVIDIA Aktie, insbesondere im Kontext der KI-Blase, die einige Teilnehmer als kurz vor dem Platzen sehen. Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass NVIDIA möglicherweise nicht in der Lage ist, die geplante Investition in OpenAI in Höhe von 100 Milliarden Dollar zu realisieren, was zu Zweifeln an der zukünftigen Kursentwicklung führt. Zudem wird über unterschiedliche KGV-Prognosen für 2026 diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,54 Bil. € wert.

    DAX schwächelt, Dow glänzt: Diese Aktien gehören heute zu den Gewinnern und Verlierern


    Zwischen leichten Verlusten in Deutschland und gemischten Signalen aus den USA zeigt sich der Aktienmarkt heute uneinheitlich – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern in allen Indizes.

    Telekom nimmt große KI-Fabrik in München in Betrieb


    Die Deutsche Telekom hat ihre erste große KI-Fabrik in München in Betrieb genommen. Die Großanlage in der Nähe des englischen Gartens sei die Basis für innovative Geschäftsmodelle für die Industrie, Start-ups und den Staat, sagte Konzernchef …

    KI-Thema belastet viele Tech-Werte - Dow jedoch im Plus


    Mit Blick auf den Technologiesektor halten sich die Investoren an den US-Börsen am Mittwoch weiter zurück. Von einer Erholung gab es im frühen Handel beim Nasdaq 100 , der am Vortag schon deutlich gefallen war, keine Spur. Anleger hinterfragen …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -16,58 %. Intel notiert im Minus, mit -3,59 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,38 %. Broadcom verliert -7,08 %

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -3,21 %
    -8,57 %
    -10,45 %
    -14,23 %
    +33,50 %
    +679,62 %
    +1.247,64 %
    +23.600,58 %
    +1.054.900,00 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



