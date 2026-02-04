Unitedhealth Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 04.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Unitedhealth Group Aktie. Sie fällt um -2,97 % auf 233,20€. Die Talfahrt der Unitedhealth Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,85 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 233,20€, mit einem Minus von -2,97 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

UnitedHealth Group ist ein global führendes Gesundheitsunternehmen, das umfassende Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen bietet. Es steht im Wettbewerb mit Unternehmen wie Anthem und Cigna und zeichnet sich durch integrierte Lösungen und technologische Innovationen aus.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Unitedhealth Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,85 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Unitedhealth Group Aktie damit um -1,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Unitedhealth Group -17,18 % verloren.

Unitedhealth Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,88 % 1 Monat -19,24 % 3 Monate -18,85 % 1 Jahr -55,00 %

Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

Es gibt 906 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 211,51 Mrd. € wert.

Zwischen leichten Verlusten in Deutschland und gemischten Signalen aus den USA zeigt sich der Aktienmarkt heute uneinheitlich – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern in allen Indizes.

So schlagen sich die Wettbewerber von Unitedhealth Group

CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Humana notiert im Plus, mit +1,50 %. Centene notiert im Minus, mit -2,16 %.

Unitedhealth Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.