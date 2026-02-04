    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnitedhealth Group AktievorwärtsNachrichten zu Unitedhealth Group

    Unitedhealth Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Unitedhealth Group Aktie bisher Verluste von -2,97 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Unitedhealth Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Unitedhealth Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 04.02.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    UnitedHealth Group ist ein global führendes Gesundheitsunternehmen, das umfassende Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen bietet. Es steht im Wettbewerb mit Unternehmen wie Anthem und Cigna und zeichnet sich durch integrierte Lösungen und technologische Innovationen aus.

    Unitedhealth Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Unitedhealth Group Aktie. Sie fällt um -2,97 % auf 233,20. Die Talfahrt der Unitedhealth Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,85 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 233,20, mit einem Minus von -2,97 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Unitedhealth Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,85 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Unitedhealth Group Aktie damit um -1,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Unitedhealth Group -17,18 % verloren.

    Unitedhealth Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,88 %
    1 Monat -19,24 %
    3 Monate -18,85 %
    1 Jahr -55,00 %

    Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Es gibt 906 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 211,51 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Unitedhealth Group

    CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Humana notiert im Plus, mit +1,50 %. Centene notiert im Minus, mit -2,16 %.

    Unitedhealth Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Unitedhealth Group

    -2,48 %
    -1,88 %
    -19,24 %
    -18,85 %
    -55,00 %
    -44,99 %
    -14,93 %
    +135,10 %
    +1.559,47 %
    ISIN:US91324P1021WKN:869561



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
