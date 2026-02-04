    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    Walt Disney Aktie heute im Plus - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die Walt Disney Aktie, bisher, um +2,97 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Walt Disney Aktie.

    Foto: Richard Drew - dpa

    Disney ist ein globaler Marktführer im Bereich Unterhaltung, bekannt für seine ikonischen Charaktere und Themenparks. Hauptkonkurrenten sind Comcast, Warner Bros. und Netflix. Einzigartig durch starke Markenpräsenz und Disney+.

    Walt Disney Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Die Walt Disney Aktie konnte bisher um +2,97 % auf 90,79 zulegen. Das sind +2,62  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Walt Disney Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 90,79, mit einem Plus von +2,97 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Walt Disney Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,20 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walt Disney Aktie damit um -4,54 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Walt Disney auf -9,33 %.

    Walt Disney Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,54 %
    1 Monat -7,83 %
    3 Monate -8,20 %
    1 Jahr -20,40 %

    Informationen zur Walt Disney Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 162,51 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Netflix und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,27 %. Netflix notiert im Plus, mit +0,93 %. Comcast (A) notiert im Plus, mit +4,51 %.

    Walt Disney Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Walt Disney

    +3,66 %
    -4,54 %
    -7,83 %
    -8,20 %
    -20,40 %
    -13,76 %
    -40,10 %
    +2,39 %
    +1.038,94 %
    ISIN:US2546871060WKN:855686



