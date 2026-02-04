BMW Aktie startet durch - 04.02.2026

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der BMW Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +7,87 %.

Am heutigen Handelstag konnte die BMW Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,71 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BMW Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 90,64€, mit einem Plus von +3,71 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um +4,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,28 % verloren.

BMW Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,44 % 1 Monat -9,16 % 3 Monate +7,87 % 1 Jahr +14,74 %

Informationen zur BMW Aktie

Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,97 Mrd. € wert.

Europas Börsen haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Während die Leitindizes in London und der Schweiz Rekordhöhen erreichten, gab der mit zahlreichen deutschen Aktien gespickte Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 nach. Allgemein …

Der Dax hat nach einem freundlichen Start am Mittwoch geschwächelt. Auslöser war eine allgemein weiterhin schlechte Stimmung in der Technologie-Branche. Mit einem Abschlag von 0,72 Prozent auf 24.603,04 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem …

Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im E-Stoxx 50.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mercedes-Benz Group, Ford Motor und Co.

Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,92 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +0,86 %. Toyota notiert im Plus, mit +3,24 %. Volkswagen (VW) Vz legt um +2,98 % zu Stellantis N.V. Faktor 4,00x Long Open End (VON) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Stellantis notiert im Plus, mit +2,84 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Plus, mit +5,11 %.

BMW Aktie jetzt kaufen?

Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.