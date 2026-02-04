HENSOLDT Aktie mit Kurssturz -3,65 % - 04.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Sie fällt um -3,65 % auf 77,90€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,51 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die HENSOLDT Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,26 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um -11,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,95 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HENSOLDT einen Anstieg von +10,64 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,85 % 1 Monat -3,95 % 3 Monate -13,26 % 1 Jahr +102,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, deren Kurs trotz positiver Nachrichten über Auftragseingänge fällt. Der Auftragsbestand erreicht 7,1 Milliarden Euro, was eine hohe Visibilität für zukünftiges Umsatzwachstum bietet. Anleger sind besorgt über die Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten und der Kursentwicklung. Einige sehen den aktuellen Kurs als attraktive Kaufgelegenheit, während bevorstehende Finanzberichte möglicherweise mehr Klarheit bringen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,95 Mrd. € wert.

Zwischen leichten Verlusten in Deutschland und gemischten Signalen aus den USA zeigt sich der Aktienmarkt heute uneinheitlich – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern in allen Indizes.

Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im TecDAX.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.