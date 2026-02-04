    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFortive AktievorwärtsNachrichten zu Fortive

    Fortive Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die Fortive Aktie, bisher, um +10,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fortive Aktie.

    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    Fortive ist ein führendes Industrieunternehmen, das sich auf innovative Technologien zur Effizienzsteigerung spezialisiert hat. Es bietet Lösungen in Messtechnik, Automatisierung und Gesundheitswesen an. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Danaher und Honeywell. Fortives Stärke liegt in seiner Innovationskraft und maßgeschneiderten Lösungen.

    Fortive Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Fortive Aktie. Mit einer Performance von +10,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Fortive Aktie. Nach einem Plus von +2,24 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 51,48, mit einem Plus von +10,54 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Fortive Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +18,98 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,01 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

    Fortive Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,61 %
    1 Monat +9,38 %
    3 Monate +18,98 %
    1 Jahr -22,12 %

    Informationen zur Fortive Aktie

    Es gibt 318 Mio. Fortive Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,99 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Dow glänzt: Diese Aktien gehören heute zu den Gewinnern und Verlierern


    Zwischen leichten Verlusten in Deutschland und gemischten Signalen aus den USA zeigt sich der Aktienmarkt heute uneinheitlich – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern in allen Indizes.

    Börsenstart USA - 04.02. - US Tech 100 schwach -0,84 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Fortive Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results


    Fortive Corporation (“Fortive”) (NYSE: FTV) today announced financial results for the fourth quarter and full year 2025. “Q4 represented another quarter of solid execution by our new Fortive team. With the first two quarters of performance now …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Fortive

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,49 %. Danaher notiert im Plus, mit +0,94 %. Emerson Electric notiert im Plus, mit +2,80 %. Parker-Hannifin verliert -0,32 % Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,11 %.

    Fortive Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fortive Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortive Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fortive

    +9,58 %
    +14,58 %
    +7,39 %
    +15,37 %
    -21,09 %
    -5,31 %
    +10,66 %
    +71,27 %
    ISIN:US34959J1088WKN:A2AJ0F



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
