Börsen Update
Börsen Update USA - 04.02. - US Tech 100 schwach -2,09 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.285,13 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Amgen +7,00 %, Walt Disney +4,31 %, 3M +4,10 %, Nike (B) +4,05 %, Merck & Co +3,73 %
Flop-Werte: Goldman Sachs Group -3,57 %, NVIDIA -3,01 %, Caterpillar -2,78 %, IBM -2,69 %, Amazon -2,32 %
Der US Tech 100 steht bei 24.812,33 PKT und verliert bisher -2,09 %.
Top-Werte: Old Dominion Freight Line +7,76 %, Amgen +7,00 %, GE Healthcare Technologies +6,96 %, Charter Communications Registered (A) +5,57 %, Workday (A) +5,01 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -15,67 %, Micron Technology -12,75 %, Palantir -12,42 %, Advanced Micro Devices -12,11 %, Western Digital -10,94 %
Der S&P 500 steht bei 6.868,94 PKT und verliert bisher -0,72 %.
Top-Werte: Fortive +10,54 %, DaVita +9,94 %, CDW Corporation +9,67 %, Eli Lilly +9,65 %, Amcor Registered +9,49 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -15,67 %, Boston Scientific -14,56 %, Micron Technology -12,75 %, Palantir -12,42 %, Advanced Micro Devices -12,11 %
