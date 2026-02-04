Differenzen zwischen Glencore und Rio Tinto bei Fusionsgesprächen

Rio Tinto fordere in den Gesprächen, dass es den Verwaltungsratspräsidenten und den Vorstandsvorsitzenden stellen dürfe, so der Bericht weiter. Glencore wiederum fordere eine hohe Prämie.

LONDON (dpa-AFX) - Die Fusionsgespräche zwischen den Bergbaukonzernen Glencore und Rio Tinto verlaufen laut einem Medienbericht schwierig. Das Geschäft stehe auf der Kippe, berichtete die "Financial Times" am Mittwochabend mit Verweis auf Insider.

Wie schon die Nachrichtenagentur Bloomberg Ende letzter Woche berichtet hatte, sollen die Gespräche laut der Zeitung über den kommenden Donnerstag hinaus fortgesetzt werden. Das britische Takeover Panel hatte vor drei Wochen bestimmt, dass sich Rio Tinto als potenzieller Bieter für Glencore bis zum 5. Februar äußern muss.

Glencore hatte im Januar die Gespräche über einen Zusammenschluss bestätigt, wobei bei einer Fusion die britische Rio Tinto das schweizerische Unternehmen kaufen würde, wie es damals geheißen hatte./rw/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 93,76 auf Tradegate (04. Februar 2026, 19:56 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +8,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,59 %. Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 102,39 Mrd.. Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9046. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1800 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 62,00GBP was eine Bandbreite von -35,09 %/-24,07 % bedeutet.



