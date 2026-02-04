    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Lebenslange Haft für versuchtes Attentat auf Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • 59-Jähriger wegen Attentats auf Trump zu lebenslanger Haft.
    • Ryan Routh erhielt zusätzlich sieben Jahre für Waffendelikt.
    • Festnahme erfolgte 2024 nach Schusswechsel am Golfplatz.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FORT PIERCE (dpa-AFX) - Wegen des versuchten Attentats auf Donald Trump ist ein 59-Jähriger Medienberichten zufolge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Richterin Aileen M. Cannon verhängte gegen Ryan Routh zudem für einen weiteren Anklagepunkt - ein Waffendelikt - weitere sieben Jahre Haft, wie die US-Sender ABC News und NBC News berichteten. Bereits zuvor hatte ihn eine Jury schuldig gesprochen.

    Der Mann war 2024 in Florida festgenommen worden, weil er ein Attentat auf den damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump, der heute US-Präsident ist, vorbereitet haben soll. Der Secret Service hatte an Trumps Golfplatz in West Palm Beach auf einen bewaffneten Mann geschossen, der sich in den Büschen versteckt hatte. Dieser selbst feuerte keine Kugel ab - stattdessen floh er, wurde wenig später aber festgenommen und schließlich angeklagt. Er bestritt die Taten und vertrat sich selbst vor Gericht./ngu/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
