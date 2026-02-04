Nasdaq: Tech-Aktien-Massaker - Bitcoin im freien Fall?

Bitcoin fällt weiter auf unter 73.000 Dollar, bei vielen Tech-Aktien aus dem Nasdaq 100 heute ein Kurs-Massaker - rettet jetzt der KI-Gewinner Google (heute Zahlen)? Tech-Aktien wie AMD heute mit einem Abverkauf, Nvidia fällt mit - aber auch einstige (sehr teure) Lieblinge wie Palantir mit einem Abverkauf. Rette sich wer kann? Oder rettet der KI-Liebling Google heute die angeschossene Stimmung? Die Erwartung an Google (Alphabet) sind jedenfalls sehr hoch - und die Reaktion von Aktien wie AMD zeigen, dass nur ein Übertreffen der Erwartungen nicht reicht wenn der Ausblick mau ist und an der KI-Euphorie kratzt! Während der Nasdaq 2% fällt, ist der Dow Jones sogar im Plus: das ist eine brutale Rotation! Hat Bitcoin bald einen Boden gefunden?

