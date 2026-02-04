    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Nasdaq: Tech-Aktien-Massaker - Bitcoin im freien Fall?

    Tech-Aktien wie AMD heute mit einem Abverkauf, Nvidia fällt mit - aber auch einstige (sehr teure) Lieblinge wie Palantir mit einem Abverkauf.

    Bitcoin fällt weiter auf unter 73.000 Dollar, bei vielen Tech-Aktien aus dem Nasdaq 100 heute ein Kurs-Massaker - rettet jetzt der KI-Gewinner Google (heute Zahlen)? Tech-Aktien wie AMD heute mit einem Abverkauf, Nvidia fällt mit - aber auch einstige (sehr teure) Lieblinge wie Palantir mit einem Abverkauf. Rette sich wer kann? Oder rettet der KI-Liebling Google heute die angeschossene Stimmung? Die Erwartung an Google (Alphabet) sind jedenfalls sehr hoch - und die Reaktion von Aktien wie AMD zeigen, dass nur ein Übertreffen der Erwartungen nicht reicht wenn der Ausblick mau ist und an der KI-Euphorie kratzt! Während der Nasdaq 2% fällt, ist der Dow Jones sogar im Plus: das ist eine brutale Rotation! Hat Bitcoin bald einen Boden gefunden?

    Hinweise aus Video:

    1. Twitter-Kanal von finanzmarktwelt (mit vielen der Grafiken aus den Videos):
    https://x.com/finanzmarktwelt?lang=de

    2. Alphabet-Quartalszahlen heute Abend – Vorschau auf KI-Mega-Event

     

    Das Video "Nasdaq: Tech-Aktien-Massaker - Bitcoin im freien Fall?" sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
