Elmos Semiconductor plant Aktienrückkauf & Dividende 2025
Elmos Semiconductor SE erhöht ihre Ausschüttungen deutlich: Neben einem neuen Aktienrückkaufprogramm ist auch eine höhere Dividende für das Geschäftsjahr 2025 geplant.
Foto: Elmos Semiconductor SE
- Elmos Semiconductor SE plant ein Aktienrückkaufprogramm über die Börse in Höhe von 10 Millionen Euro.
- Der Rückkauf soll zwischen dem 24. Februar 2026 und dem 31. März 2026 stattfinden.
- Der Vorstand hat einen Dividendenvorschlag von 1,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen.
- Die Gesamtausschüttung für das Geschäftsjahr 2025 aus Rückkauf und Dividende beträgt rund 36 Millionen Euro.
- Im Vorjahr lag die Dividende bei 1,00 Euro je Aktie und die Gesamtausschüttung bei 17,2 Millionen Euro.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Elmos Semiconductor ist am 24.02.2026.
Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 114,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,79 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 115,00EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.912,23PKT (-0,38 %).
-0,18 %
+3,65 %
+13,60 %
+43,62 %
+64,40 %
+64,88 %
+235,10 %
+759,56 %
+404,89 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
