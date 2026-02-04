Elmos Semiconductor plant 36 Mio. € Dividende für 2025 – Mehr Infos!

Elmos Semiconductor SE plant eine Ausschüttung von 36 Mio. Euro an Aktionäre für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorstand und Aufsichtsrat haben ein Aktienrückkaufprogramm über 10 Mio. Euro beschlossen.

Die Dividende soll um 50% auf 1,50 Euro je Aktie erhöht werden.

Die Hauptversammlung wird am 27. Mai 2026 über den Dividendenvorschlag entscheiden.

Die Gesamtausschüttung für 2025 wird eine Steigerung von über 100% im Vergleich zum Vorjahr darstellen.

Elmos setzt auf eine nachhaltige Kapitalallokation und will Aktionäre am Unternehmenserfolg beteiligen.

Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Elmos Semiconductor ist am 24.02.2026.

Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 114,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,53 % im Plus.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 113,60EUR das entspricht einem Minus von -0,79 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.927,38PKT (-0,30 %).





