Amgen Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,18 % - 04.02.2026

Die Amgen Aktie notiert aktuell bei 310,98€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,18 % zugelegt, was einem Anstieg von +20,83 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amgen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 310,98€, mit einem Plus von +7,18 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Amgen ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das innovative Medikamente für schwere Krankheiten entwickelt. Es ist bekannt für seine starke Marktstellung und seine umfangreiche Produktpipeline. Wichtige Konkurrenten sind Biogen und Gilead Sciences. Amgen hebt sich durch seine biotechnologische Expertise und Forschungskapazitäten ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Amgen einen Gewinn von +21,23 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amgen Aktie damit um +6,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,80 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amgen +11,56 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,66 % geändert.

Amgen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,59 % 1 Monat +11,80 % 3 Monate +21,23 % 1 Jahr +11,26 %

Informationen zur Amgen Aktie

Es gibt 538 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,33 Mrd.EUR € wert.

Mit Blick auf den Technologiesektor halten sich die Investoren an den US-Börsen am Mittwoch weiter zurück. Von einer Erholung gab es im frühen Handel beim Nasdaq 100 , der am Vortag schon deutlich gefallen war, keine Spur. Anleger hinterfragen …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zwischen leichten Verlusten in Deutschland und gemischten Signalen aus den USA zeigt sich der Aktienmarkt heute uneinheitlich – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern in allen Indizes.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,28 %. Biogen notiert im Plus, mit +4,95 %. Novartis notiert im Plus, mit +2,90 %. Regeneron Pharmaceuticals legt um +2,40 % zu AbbVie notiert im Minus, mit -2,51 %.

Amgen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.