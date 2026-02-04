Elmos will deutlich mehr Geld an Anteilseigner ausschütten - Aktie legt zu
- Elmos plant Aktienrückkauf von bis zu 10 Mio. Euro.
- Dividende für 2025 steigt um 50% auf 1,50 Euro.
- Anleger reagieren positiv, Aktie steigt um 1,6%.
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Elmos Semiconductor will trotz zuletzt enttäuschender Geschäftszahlen seine Ausschüttung an die Anteilseigner kräftig aufstocken. So habe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu zehn Millionen Euro beschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Dividende für 2025 soll zudem um die Hälfte auf 1,50 Euro je Aktie steigen. Die geplante Gesamtausschüttung steige damit von im Vorjahr 17,2 Millionen Euro auf nun 36 Millionen Euro.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Elmos-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 1,6 Prozent zu.
Elmos wird seine vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr laut seiner Internetseite am 24. Februar vorlegen. Anfang November hatte das Unternehmen Zahlen zum dritten Quartal präsentiert. So war der Umsatz um zehn Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 140,8 Millionen Euro gesunken. Dies begründete Elmos mit der Umstellung auf ein neues IT-System und einer damit verbundenen Verschiebung von Aufträgen in das vierte Quartal. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um ein Viertel auf 31,7 Millionen Euro. Die Marge verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 22,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorquartal zeigten sich jedoch Verbesserungen./he/tav
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 115 auf Tradegate (04. Februar 2026, 20:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +3,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,01 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von -20,77 %/+27,64 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Elmos Semiconductor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Er ist jung und braucht das Geld.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.