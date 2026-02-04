Tesla Aktie schwach im Handel - 04.02.2026

Die Tesla Aktie ist bisher um -3,11 % auf 345,85€ gefallen. Das sind -11,10 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,11 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Tesla Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um -6,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,02 % verloren.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,20 % 1 Monat -11,19 % 3 Monate -10,71 % 1 Jahr -4,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die als rückläufig wahrgenommen wird. Nutzer äußern Bedenken über die Bewertung und die Nichterfüllung von Prognosen, während die Konkurrenz durch Unternehmen wie BYD thematisiert wird. Technische Aspekte, wie der Versuch, die 420-Dollar-Marke zu überschreiten, werden ebenfalls diskutiert, wobei die allgemeine Marktentwicklung als Einflussfaktor betrachtet wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Bil. € wert.

Ein Besuch aus dem Umfeld von Elon Musk sorgt für ein Kursfeuerwerk bei chinesischen Solaraktien. JinkoSolar explodiert und auch Wettbewerber ziehen kräftig an. Ist der Anstieg berechtigt?

Der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen ist zu Jahresbeginn erneut gestiegen. Knapp 42.700 Pkw mit Batteriemotor (BEV) wurden im Januar neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren fast 24 Prozent mehr als im …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Toyota notiert im Plus, mit +4,01 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +3,67 %. NIO verliert -1,82 %

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.