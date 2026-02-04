    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla Aktie schwach im Handel - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die Tesla Aktie, bisher, um -3,11 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie schwach im Handel - 04.02.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.02.2026

    Die Tesla Aktie ist bisher um -3,11 % auf 345,85 gefallen. Das sind -11,10  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,11 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    348,61€
    Basispreis
    5,03
    Ask
    × 7,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    463,39€
    Basispreis
    4,95
    Ask
    × 6,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Tesla Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,71 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um -6,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,02 % verloren.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,20 %
    1 Monat -11,19 %
    3 Monate -10,71 %
    1 Jahr -4,17 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die als rückläufig wahrgenommen wird. Nutzer äußern Bedenken über die Bewertung und die Nichterfüllung von Prognosen, während die Konkurrenz durch Unternehmen wie BYD thematisiert wird. Technische Aspekte, wie der Versuch, die 420-Dollar-Marke zu überschreiten, werden ebenfalls diskutiert, wobei die allgemeine Marktentwicklung als Einflussfaktor betrachtet wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Bil. € wert.

    Musk entfacht chinesische Solar-Rallye: JinkoSolar & Co. schießen in die Höhe


    Ein Besuch aus dem Umfeld von Elon Musk sorgt für ein Kursfeuerwerk bei chinesischen Solaraktien. JinkoSolar explodiert und auch Wettbewerber ziehen kräftig an. Ist der Anstieg berechtigt?

    Anteil der Elektro-Neuzulassungen steigt zu Jahresbeginn


    Der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen ist zu Jahresbeginn erneut gestiegen. Knapp 42.700 Pkw mit Batteriemotor (BEV) wurden im Januar neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren fast 24 Prozent mehr als im …

    Gedämpfte Visionen: Teslas Zukunftsprojekte sorgen für neue Unsicherheit: Tesla-Aktie im Fokus: Musk bremst Fantasie bei Robotaxi und humanoiden Robotern


    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Toyota notiert im Plus, mit +4,01 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +3,67 %. NIO verliert -1,82 %

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -3,04 %
    -6,20 %
    -11,19 %
    -10,71 %
    -4,17 %
    +99,11 %
    +50,63 %
    +126,75 %
    +33.242,97 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Tesla Aktie schwach im Handel - 04.02.2026 Am 04.02.2026 ist die Tesla Aktie, bisher, um -3,11 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     