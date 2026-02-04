    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJinkoSolar AktievorwärtsNachrichten zu JinkoSolar

    JinkoSolar - Aktie geht steil - 04.02.2026

    Am 04.02.2026 ist die JinkoSolar Aktie, bisher, um +9,09 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der JinkoSolar Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    JinkoSolar ist ein global führender Solarmodulhersteller, der durch innovative Technologien und eine starke Marktpräsenz besticht. Hauptkonkurrenten sind Trina Solar und Canadian Solar.

    JinkoSolar Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die JinkoSolar Aktie. Sie steigt um +9,09 % auf 23,400. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die JinkoSolar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,400, mit einem Plus von +9,09 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei JinkoSolar einen Gewinn von +12,05 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die JinkoSolar Aktie damit um +7,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,56 % gewonnen.

    JinkoSolar Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,58 %
    1 Monat +6,94 %
    3 Monate +12,05 %
    1 Jahr +29,33 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur JinkoSolar Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der JinkoSolar Aktie, die durch den Erhalt eines Cybersicherheitszertifikats und strategische Marktbewegungen in Tadschikistan positiv beeinflusst wird. Zudem gibt es allgemeine positive Trends bei chinesischen Solaraktien und eine signifikante Investition eines institutionellen Investors, die das Interesse an der Aktie stärken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber JinkoSolar eingestellt.

    Informationen zur JinkoSolar Aktie

    Es gibt 52 Mio. JinkoSolar Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Mrd. € wert.

    Ein Besuch aus dem Umfeld von Elon Musk sorgt für ein Kursfeuerwerk bei chinesischen Solaraktien. JinkoSolar explodiert und auch Wettbewerber ziehen kräftig an. Ist der Anstieg berechtigt?

    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Mittwoch dem 04.02.2026 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen. Eine Aktie, die trendet, …

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von JinkoSolar

    First Solar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %.

    Ob die JinkoSolar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JinkoSolar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US47759T1007WKN:A0Q87R



