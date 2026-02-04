JinkoSolar - Aktie geht steil - 04.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die JinkoSolar Aktie. Sie steigt um +9,09 % auf 23,400€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die JinkoSolar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,400€, mit einem Plus von +9,09 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

JinkoSolar ist ein global führender Solarmodulhersteller, der durch innovative Technologien und eine starke Marktpräsenz besticht. Hauptkonkurrenten sind Trina Solar und Canadian Solar.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei JinkoSolar einen Gewinn von +12,05 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die JinkoSolar Aktie damit um +7,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,56 % gewonnen.

JinkoSolar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,58 % 1 Monat +6,94 % 3 Monate +12,05 % 1 Jahr +29,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur JinkoSolar Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der JinkoSolar Aktie, die durch den Erhalt eines Cybersicherheitszertifikats und strategische Marktbewegungen in Tadschikistan positiv beeinflusst wird. Zudem gibt es allgemeine positive Trends bei chinesischen Solaraktien und eine signifikante Investition eines institutionellen Investors, die das Interesse an der Aktie stärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber JinkoSolar eingestellt.

Informationen zur JinkoSolar Aktie

Es gibt 52 Mio. JinkoSolar Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von JinkoSolar

First Solar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %.

JinkoSolar Aktie jetzt kaufen?

Ob die JinkoSolar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JinkoSolar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.