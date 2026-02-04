Apple - Aktie im Anlegerfokus - 04.02.2026

Die Apple Aktie konnte bisher um +2,37 % auf 233,55€ zulegen. Das sind +5,40 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Apple Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 233,55€, mit einem Plus von +2,37 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Apple in den letzten drei Monaten Verluste von -1,43 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Apple eine negative Entwicklung von -1,90 % erlebt.

Apple Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,27 % 1 Monat +1,86 % 3 Monate -1,43 % 1 Jahr +3,22 %

Informationen zur Apple Aktie

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,43 Bil. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Apple

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,12 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,03 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,26 %. Samsung Electronics verliert -3,51 %

Apple Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.