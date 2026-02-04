Amazon Aktie leidet unter Verkäufen - 04.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von -2,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 197,76€, mit einem Minus von -2,12 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Amazon mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -6,34 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um -4,51 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,21 % gewonnen.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,51 % 1 Monat +4,34 % 3 Monate -6,34 % 1 Jahr -12,10 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Quartalszahlen von Amazon, die am 5. Februar veröffentlicht werden. Investoren sind besonders an den Entwicklungen im Cloud-Geschäft (AWS) und den Auswirkungen der hohen Investitionen in KI interessiert. Analysten erwarten einen Umsatz von 211,3 Milliarden USD und einen Gewinn von 1,97 USD pro Aktie. Es gibt Bedenken, dass die hohen Investitionen die kurzfristige Profitabilität belasten könnten, während die Frage im Raum steht, ob diese Investitionen langfristig zu Umsatzwachstum führen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,12 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay, Walmart und Co.

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,77 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,61 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -1,31 %. JD.com verliert -1,48 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -3,17 %.

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.