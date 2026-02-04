    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSolarEdge AktievorwärtsNachrichten zu SolarEdge

    SolarEdge Aktie hebt ab - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SolarEdge Aktie bisher um +14,52 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SolarEdge Aktie.

    Foto: SolarEdge

    SolarEdge ist ein führender Anbieter von intelligenten Energielösungen, spezialisiert auf Wechselrichter und Leistungsoptimierer für Solaranlagen. Mit innovativen Technologien zur Maximierung der Energieausbeute hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Enphase und SMA ab. SolarEdge hat eine starke Marktstellung und bietet Lösungen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit von Solaranlagen weltweit verbessern.

    SolarEdge aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SolarEdge Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +14,52 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SolarEdge Aktie. Nach einem Plus von +0,83 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 30,01, mit einem Plus von +14,52 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Obwohl sich die SolarEdge Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,45 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,78 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SolarEdge eine positive Entwicklung von +27,55 % erlebt.

    SolarEdge Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,28 %
    1 Monat +17,78 %
    3 Monate -1,45 %
    1 Jahr +106,88 %

    Informationen zur SolarEdge Aktie

    Es gibt 60 Mio. SolarEdge Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,78 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,40 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,50 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -4,75 %. Enphase Energy legt um +39,64 % zu

    SolarEdge Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SolarEdge Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SolarEdge Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SolarEdge

    +12,96 %
    +8,28 %
    +17,78 %
    -1,45 %
    +106,88 %
    -90,57 %
    -89,16 %
    -1,57 %
    +42,90 %
    ISIN:US83417M1045WKN:A14QVM



