Devisen
Eurokurs pendelt im US-Handel um 1,18 Dollar
- Eurokurs pendelt um 1,18 US-Dollar, leicht gesunken.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1820 Dollar fest.
- Euro legte zuvor zu, über 1,20 Dollar erreicht.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im US-Handel leicht nachgegeben und ist um die Marke von 1,18 US-Dollar gependelt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1808 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1820 (Dienstag: 1,1801) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8460 (0,8473) Euro.
Der Eurokurs hat in den vergangenen zwei Wochen im Vergleich zu Dollar zugelegt und übersprang Ende Januar erstmals wieder seit Sommer 2021 die Marke von 1,20 Dollar. Nach der Nominierung von Kevin Warsh als Chef der US-Notenbank Fed gab er dann wieder etwas nach./ck/he
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem festen Wochenschluss über der 1,18er-Marke zielt der Kurs in der laufenden Woche bereits auf das Vorjahreshoch und könnte dieses am heutigen Dienstag testen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1820 bis 1,1930
Nächste Widerstände: 1,1918 | 1,2310
Wichtige Unterstützungen: 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1826
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Von seinem Jahreshoch im September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt hat. Dort konnte sich Unterstützung für eine Stabilisierung etablieren, in welcher der Kurs um den 100-Tage-Durchschnitt pendelt. Nachdem die 200-Tage-Linie im 1,16er-Bereich stützen konnte, hat sich in der vergangenen Woche neuer Kaufdruck gezeigt. Der feste Wochenschluss über der 1,18er-Marke dürfte auch für den Handelsstart am Montag weitere Zugewinne im Gepäck haben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1770 bis 1,1890
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag eine Stabilisierung über der 1,18er-Marke abzeichnen. Sollte der Kurs hingegen in einen Pullback übergehen, könnte ein Re-Test des 1,1750er-Bereichs zu erwarten sein.
Mögliche Tagesspanne: 1,1800 bis 1,1900 alternativ 1,1740 bis 1,1850
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie einen Ausbruch an. Zunächst bliebe jedoch die Reaktion im Bereich des Vorjahreshochs abzuwarten. Laufen die Notierungen direkt darüber hinaus, könnte die Zone um 1,22 als Kursziel für einen neuen Bewegungszweig dienen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1730 bis 1,1980
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260124132633-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde eine Stabilisierung über dem gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen eine stärkere Erholung ermöglichen. Sollte sich hingegen Widerstand bei 1,19 durchsetzen, dürfte die Tradingrange andauern.
Mögliche Wochenspanne: 1,1810 bis 1,2090 alternativ 1,1640 bis 1,1820
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag
10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex
Dienstag
16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen
Mittwoch
14:30 Uhr USA Rede US-Präsident
16:30 Uhr Rohöllagerbestände
20:00 Uhr FED-Zinsentscheid & FOMC
20:30 Uhr FED Pressekonferenz
Donnerstag
14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt
Freitag
09:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarkt
10:00 Uhr Bruttoinlandsprodukt & VPI NRW
14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund
14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading