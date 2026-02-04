Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 04.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger auf kurzfristige Trading-Chancen setzen, äußern andere Bedenken über eine mögliche Überbewertung und die Unsicherheit bezüglich der Investitionen in OpenAI. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was die Unsicherheiten im Markt widerspiegelt.