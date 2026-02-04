Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 04.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Amgen
Tagesperformance: +7,50 %
Platz 1
Performance 1M: +11,80 %
Nike (B)
Tagesperformance: +5,15 %
Platz 2
Performance 1M: -4,57 %
3M
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 3
Performance 1M: -5,99 %
Walt Disney
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 4
Performance 1M: -7,92 %
Apple
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 5
Performance 1M: +2,11 %
Merck & Co
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 6
Performance 1M: +12,58 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 7
Performance 1M: +11,70 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 8
Performance 1M: +2,76 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 9
Performance 1M: -2,69 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 10
Performance 1M: -9,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger auf kurzfristige Trading-Chancen setzen, äußern andere Bedenken über eine mögliche Überbewertung und die Unsicherheit bezüglich der Investitionen in OpenAI. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, was die Unsicherheiten im Markt widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 11
Performance 1M: -19,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Unitedhealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist von Pessimismus geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 20% verloren, was zu Verlusten bei Anlegern führt. Unsicherheiten bezüglich der Medicare-Advantage-Pläne und sinkende Einnahmen werden thematisiert. Viele empfehlen, auf eine Bodenbildung zu warten, bevor sie Positionen aufbauen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 12
Performance 1M: +16,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Verizon Communications im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert gewonnen, und Anleger erwarten einen weiteren Anstieg auf 50 USD. Es gibt Wünsche nach höheren Dividenden, jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Schulden. Die positiven Quartalszahlen und der Zuwachs an Mobilfunkkunden stärken das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 13
Performance 1M: +13,79 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 14
Performance 1M: -26,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Salesforce im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie fiel unter 200 Dollar, mit einer nächsten Unterstützung bei 140 Dollar. Das KGV liegt bei 25, jedoch wird eine Verbesserung erwartet. Der Software-Sektor ist stark unter Druck, was zu einem allgemeinen Ausverkauf führt. Anleger sind besorgt über die anhaltenden Kursverluste, die nicht durch spezifische Unternehmensnachrichten, sondern durch den Sektor verursacht werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.
