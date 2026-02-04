Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -15,80 %
Platz 1
Performance 1M: -38,67 %
Palantir
Tagesperformance: -12,04 %
Platz 2
Performance 1M: -20,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Trotz beeindruckender Zahlen fiel der Kurs um 10% auf 142$, was ein neues Zyklustief darstellt. Die Unsicherheit über die Renditen von KI-Lösungen und die Normalisierung des KGV führen zu einem negativen Marktgefühl. Anleger zeigen sich vorsichtig und viele erwägen Verkäufe oder Short-Positionen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -11,72 %
Platz 3
Performance 1M: -11,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie ist auf Jahressicht um 70 % gestiegen, jedoch gibt es Bedenken bezüglich des hohen Forward KGV von 38 und eines enttäuschenden Ausblicks, was zu einer zurückhaltenden Käuferstimmung führt. Trotz der Kursrückgänge sind einige Anleger optimistisch und kaufen nach.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -10,35 %
Platz 4
Performance 1M: -21,87 %
Micron Technology
Tagesperformance: -9,28 %
Platz 5
Performance 1M: +30,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 13% in den letzten Tagen wird die Schwäche als übertrieben wahrgenommen. Die Aktie bleibt günstig bewertet (KGV < 15) und bietet potenzielle Kaufgelegenheiten, da die fundamentalen Aussichten positiv sind, insbesondere im KI-Bereich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +8,85 %
Platz 6
Performance 1M: +30,01 %
Lam Research
Tagesperformance: -8,47 %
Platz 7
Performance 1M: +23,73 %
Amgen
Tagesperformance: +7,29 %
Platz 8
Performance 1M: +11,80 %
Western Digital
Tagesperformance: -6,88 %
Platz 9
Performance 1M: +54,81 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -6,63 %
Platz 10
Performance 1M: -33,47 %
Applied Materials
Tagesperformance: -6,59 %
Platz 11
Performance 1M: +18,89 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +5,82 %
Platz 12
Performance 1M: +7,78 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 13
Performance 1M: -5,72 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 14
Performance 1M: +52,21 %
Workday (A)
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 15
Performance 1M: -24,07 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 16
Performance 1M: +11,34 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 17
Performance 1M: -25,82 %
Fastenal
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 18
Performance 1M: +18,39 %
Starbucks
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 19
Performance 1M: +9,99 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 20
Performance 1M: -23,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen signifikant verloren, was Besorgnis auslöst. Anleger äußern Bedenken über die Kaufstrategie in einem Bärenmarkt und zeigen Unsicherheit beim Nachkauf. Kritische Stimmen hinterfragen die langfristige Rentabilität von MSTR und stufen die Aktie als riskant ein.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 21
Performance 1M: -1,59 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 22
Performance 1M: -13,92 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 23
Performance 1M: -9,64 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 24
Performance 1M: +17,57 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 25
Performance 1M: -15,40 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 26
Performance 1M: -20,40 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 27
Performance 1M: +18,58 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 28
Performance 1M: -16,07 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 29
Performance 1M: +10,07 %
Analog Devices
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 30
Performance 1M: +16,74 %
Insmed
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 31
Performance 1M: -11,26 %
Shopify
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 32
Performance 1M: -30,62 %
Adobe
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 33
Performance 1M: -21,65 %
PayPal
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 34
Performance 1M: -31,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 14% verloren, was zu Bedenken über das Geschäftsmodell und den Wettbewerb führt. Einige Anleger sehen die niedrigen Kurse als Kaufgelegenheit, während andere die Wirksamkeit von Aktienrückkäufen in Frage stellen. Insgesamt herrscht Unsicherheit, gepaart mit der Hoffnung auf eine positive Wende.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.
Apple
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 35
Performance 1M: +2,11 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 36
Performance 1M: +8,42 %
Tesla
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 37
Performance 1M: -10,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine negative Entwicklung, die von einigen als 'Crash' bezeichnet wird. Trotz dieser Tendenz bleibt Tesla im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ stabil. Kritische Stimmen äußern Bedenken über die langfristige Bewertung und die Nichterfüllung von Wachstumsprognosen, während die Konkurrenz durch BYD an Bedeutung gewinnt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Intuit
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 38
Performance 1M: -35,36 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 39
Performance 1M: -3,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu The Kraft Heinz Company im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage und die Herausforderungen durch steigende Rohstoffpreise sowie die Konkurrenz durch Eigenmarken belasten die Stimmung. Anleger fordern eine Neuausrichtung des Produktportfolios, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 40
Performance 1M: +5,27 %
