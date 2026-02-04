Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -15,94 %
Tagesperformance: -15,94 %
Platz 1
Performance 1M: -38,67 %
Performance 1M: -38,67 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -15,85 %
Tagesperformance: -15,85 %
Platz 2
Performance 1M: -21,51 %
Performance 1M: -21,51 %
Palantir
Tagesperformance: -11,52 %
Tagesperformance: -11,52 %
Platz 3
Performance 1M: -20,53 %
Performance 1M: -20,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Trotz beeindruckender Zahlen fiel der Kurs um 10% auf 142$, was ein neues Zyklustief darstellt. Die Unsicherheit über die Renditen von KI-Lösungen und die Normalisierung des KGV führen zu einem negativen Marktgefühl. Anleger zeigen sich vorsichtig und viele erwägen Verkäufe oder Short-Positionen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -11,39 %
Tagesperformance: -11,39 %
Platz 4
Performance 1M: -11,67 %
Performance 1M: -11,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie ist auf Jahressicht um 70 % gestiegen, jedoch gibt es Bedenken bezüglich des hohen Forward KGV von 38 und eines enttäuschenden Ausblicks, was zu einer zurückhaltenden Käuferstimmung führt. Trotz der Kursrückgänge sind einige Anleger optimistisch und kaufen nach.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Eli Lilly
Tagesperformance: +10,30 %
Tagesperformance: +10,30 %
Platz 5
Performance 1M: -7,32 %
Performance 1M: -7,32 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +10,27 %
Tagesperformance: +10,27 %
Platz 6
Performance 1M: +4,82 %
Performance 1M: +4,82 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -10,26 %
Tagesperformance: -10,26 %
Platz 7
Performance 1M: -7,77 %
Performance 1M: -7,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amphenol Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amphenol Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% nachgegeben, was auf eine Schwäche in der KI-Technologie zurückgeführt wird. Trotz guter Unternehmenszahlen gibt es hohe Schwankungen, was viele Anleger verunsichert. Einige haben nachgekauft, sind sich jedoch unsicher, ob dies die richtige Entscheidung war.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Amphenol Registered (A) eingestellt.
Jacobs Solutions
Tagesperformance: +9,95 %
Tagesperformance: +9,95 %
Platz 8
Performance 1M: -3,90 %
Performance 1M: -3,90 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -9,90 %
Tagesperformance: -9,90 %
Platz 9
Performance 1M: -21,87 %
Performance 1M: -21,87 %
Amcor Registered
Tagesperformance: +9,84 %
Tagesperformance: +9,84 %
Platz 10
Performance 1M: +5,53 %
Performance 1M: +5,53 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +9,59 %
Tagesperformance: +9,59 %
Platz 11
Performance 1M: +6,80 %
Performance 1M: +6,80 %
Micron Technology
Tagesperformance: -9,24 %
Tagesperformance: -9,24 %
Platz 12
Performance 1M: +30,03 %
Performance 1M: +30,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 13% in den letzten Tagen wird die Schwäche als übertrieben wahrgenommen. Die Aktie bleibt günstig bewertet (KGV < 15) und bietet potenzielle Kaufgelegenheiten, da die fundamentalen Aussichten positiv sind, insbesondere im KI-Bereich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Fortive
Tagesperformance: +9,23 %
Tagesperformance: +9,23 %
Platz 13
Performance 1M: +9,68 %
Performance 1M: +9,68 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +9,16 %
Tagesperformance: +9,16 %
Platz 14
Performance 1M: +30,01 %
Performance 1M: +30,01 %
Lam Research
Tagesperformance: -8,61 %
Tagesperformance: -8,61 %
Platz 15
Performance 1M: +23,73 %
Performance 1M: +23,73 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +8,38 %
Tagesperformance: +8,38 %
Platz 16
Performance 1M: +11,80 %
Performance 1M: +11,80 %
Cencora
Tagesperformance: -7,99 %
Tagesperformance: -7,99 %
Platz 17
Performance 1M: -3,77 %
Performance 1M: -3,77 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -7,94 %
Tagesperformance: -7,94 %
Platz 18
Performance 1M: -33,34 %
Performance 1M: -33,34 %
DaVita
Tagesperformance: +7,71 %
Tagesperformance: +7,71 %
Platz 19
Performance 1M: +28,07 %
Performance 1M: +28,07 %
Vistra
Tagesperformance: -7,18 %
Tagesperformance: -7,18 %
Platz 20
Performance 1M: -16,32 %
Performance 1M: -16,32 %
International Paper
Tagesperformance: +7,14 %
Tagesperformance: +7,14 %
Platz 21
Performance 1M: +11,73 %
Performance 1M: +11,73 %
United Rentals
Tagesperformance: +7,11 %
Tagesperformance: +7,11 %
Platz 22
Performance 1M: -7,32 %
Performance 1M: -7,32 %
Amgen
Tagesperformance: +7,09 %
Tagesperformance: +7,09 %
Platz 23
Performance 1M: +11,80 %
Performance 1M: +11,80 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +7,04 %
Tagesperformance: +7,04 %
Platz 24
Performance 1M: +26,86 %
Performance 1M: +26,86 %
Western Digital
Tagesperformance: -6,77 %
Tagesperformance: -6,77 %
Platz 25
Performance 1M: +54,81 %
Performance 1M: +54,81 %
Dow
Tagesperformance: +6,77 %
Tagesperformance: +6,77 %
Platz 26
Performance 1M: +34,62 %
Performance 1M: +34,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Dow
Das Anleger-Sentiment zu Dow im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Hohe Optionsaktivitäten und die Bewertung auf Mehrjahrestiefstständen deuten auf Kaufinteresse hin. Die Unternehmensstrategie zur Effizienzsteigerung könnte zukünftiges Wachstum fördern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Dow eingestellt.
Veralto Corporation
Tagesperformance: -6,74 %
Tagesperformance: -6,74 %
Platz 27
Performance 1M: -10,83 %
Performance 1M: -10,83 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -6,69 %
Tagesperformance: -6,69 %
Platz 28
Performance 1M: +20,68 %
Performance 1M: +20,68 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -6,57 %
Tagesperformance: -6,57 %
Platz 29
Performance 1M: -33,47 %
Performance 1M: -33,47 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +6,50 %
Tagesperformance: +6,50 %
Platz 30
Performance 1M: +10,87 %
Performance 1M: +10,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um ca. 10% nach starken Q2-Zahlen (Umsatz: 12,7 Mrd. USD, EPS: 0,69 USD). Anleger erwarten einen Ausbruch über 33,50 USD, mit Zielen von 36-40 USD. Die Bewertung ist mit einem KGV von 11,6 attraktiv, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Margen von nur 6,3%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: -6,49 %
Tagesperformance: -6,49 %
Platz 31
Performance 1M: +18,89 %
Performance 1M: +18,89 %
eBay
Tagesperformance: -6,35 %
Tagesperformance: -6,35 %
Platz 32
Performance 1M: -6,70 %
Performance 1M: -6,70 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +6,16 %
Tagesperformance: +6,16 %
Platz 33
Performance 1M: -10,62 %
Performance 1M: -10,62 %
DuPont de Nemours
Tagesperformance: +5,99 %
Tagesperformance: +5,99 %
Platz 34
Performance 1M: +17,21 %
Performance 1M: +17,21 %
NRG Energy
Tagesperformance: -5,98 %
Tagesperformance: -5,98 %
Platz 35
Performance 1M: -15,92 %
Performance 1M: -15,92 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +5,96 %
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 36
Performance 1M: +7,39 %
Performance 1M: +7,39 %
International Flavors & Fragrances
Tagesperformance: +5,95 %
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 37
Performance 1M: +8,72 %
Performance 1M: +8,72 %
Arista Networks
Tagesperformance: -5,95 %
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 38
Performance 1M: +3,44 %
Performance 1M: +3,44 %
Global Payments
Tagesperformance: +5,94 %
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 39
Performance 1M: -11,86 %
Performance 1M: -11,86 %
Coinbase
Tagesperformance: -5,61 %
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 40
Performance 1M: -31,23 %
Performance 1M: -31,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte