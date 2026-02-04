    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Eli Lilly Aktie weiter aufwärts - 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eli Lilly Aktie bisher um +9,99 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eli Lilly Aktie.

    Besonders beachtet! - Eli Lilly Aktie weiter aufwärts - 04.02.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Eli Lilly ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente für Diabetes, Onkologie und Neurowissenschaften spezialisiert hat. Mit starken Marken und globaler Präsenz konkurriert es mit Pfizer und Merck. Einzigartig ist seine Fokussierung auf Forschung und strategische Partnerschaften.

    Eli Lilly Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eli Lilly Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,99 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eli Lilly Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 937,25, mit einem Plus von +9,99 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Eli Lilly über einen Zuwachs von +10,16 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Eli Lilly Aktie damit um +8,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,32 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Eli Lilly um -7,37 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

    Eli Lilly Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,75 %
    1 Monat -7,32 %
    3 Monate +10,16 %
    1 Jahr +7,89 %

    Informationen zur Eli Lilly Aktie

    Es gibt 895 Mio. Eli Lilly Aktien. Damit ist das Unternehmen 836,93 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, AstraZeneca und Co.

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,92 %. AstraZeneca notiert im Plus, mit +1,40 %.

    Eli Lilly Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eli Lilly Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eli Lilly Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eli Lilly

    +9,99 %
    +8,75 %
    -7,32 %
    +10,16 %
    +7,89 %
    +170,78 %
    +420,00 %
    +1.191,03 %
    +6.036,24 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560



