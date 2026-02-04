    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen
    Diagnostikkonzern Qiagen überrascht im Schlussquartal - Weiteres Wachstum 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Qiagen profitierte 2025 von steigender Nachfrage.
    • Erlös stieg um 6% auf 2,09 Mrd. Dollar.
    • 2026: Umsatzplus von mindestens 5% angestrebt.
    VENLO/HILDEN (dpa-AFX) - Qiagen hat 2025 von einer anziehenden Nachfrage nach seinen Kernprodukten profitiert. Dabei lief das Schlussquartal besser als vom Labordienstleister und Diagnostikkonzern selbst und auch von Analysten erwartet. Im Gesamtjahr stieg der Erlös um sechs Prozent auf knapp 2,09 Milliarden Dollar (ca 1,77 Mrd Euro), währungsbereinigt betrug das Plus noch fünf Prozent, wie der Dax -Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich konnte Qiagen seinen Gewinn sogar auf 425 Millionen Dollar verfünffachen - ein Jahr zuvor hatten noch Restrukturierungskosten kräftig auf das Ergebnis gedrückt.

    Auch 2026 peilt das Management um den scheidenden Chef Thierry Bernard abseits von Wechselkurseffekten ein Umsatzplus von mindestens fünf Prozent an. Dabei sollen Qiagens wichtigste Wachstumstreiber, zu denen etwa Diagnostiklösungen und Probentechnologien zählen, mit 9 Prozent noch stärker wachsen. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll in diesem Jahr zu konstanten Umrechnungskursen auf mindestens 2,50 Dollar klettern, verglichen mit 2,38 Dollar im vergangenen Jahr. Dabei wird für das erste Quartal allerdings ein leichter Rückgang um einen US-Cent im Vergleich zum Vorjahr erwartet, Grund seien Zölle und - wie bereits bekannt - die jüngste Übernahme des US-Biotechunternehmens Parse./tav/he

     

