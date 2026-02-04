US-Börsen uneinheitlich - Big-Tech im Blick

Monatsbericht Januar 2026

Käufe:

Red Elektrika (erneuter Zukauf zu Handelszwecken)

Murapol (wollte eh Polen verstärken)

Tonnellerie Francois F (Nach Teil-Vk zu 18,30 nun der Rk zu 16,87; Spekulation der Verbilligung aufgegangen; warum nur sind alle Franzosen Aktien so schwach?)

Verkäufe:

DroneShield (250 Stücke hatte ich vom letzen Handel, diesmal hatte ich das Glück ganz weit unten erneut zu kaufen und legte den VK mit über 140 % fest; 1000 sind nun der Rest; mein Einstand und ein wenig Gewinn sind in der Kasse; ob diese Aktie nun bald bei ,80 € oder 5 € steht weiß ich nicht, wird jedoch nun ganz locker abgewartet)

Vodafon Group(Teilverkauf der Nachkaufmenge; Handel 2021 erfolgreich; erneut gekauft 2022 /23 wegen der 6,6% Dividende, welche dann nach langer Ankündigung gekürzt wurde auf 3,3% ; leider nicht ganz im Tief nachgekauft; dieser spätere Nachkauf wird nun zum alten Preis hergegeben. Damit die Gewichtung angepasst. Glücklich bin ich mit dieser Aktie somit immer noch nicht.

WT PHYSICAL SILVER (Verkauf von 50 % zur Gewinnmitnahme; Grund Umstellung der Indizes und Verkaufserwartung der ETF´s)

WT PHYSICAL SILVER ( Verkauf der Hälfte der verbliebenen Position, Grund: Gewinnmitnahme bei Kursverdopplung bei Fahnenstange)

Am Monatseinkommen beteiligten sich

VERMILION ENERGY INC, Pepsico, Red Elektrika, CAPITAL STHWEST CORP, Altria Groupe, AGNC Investment, Philip Morris International, FMC Corp, Opera ADR, Vale, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Fortitude Gold, Annaly Capital Management

Sowie die Reste von

Simon Property Group (Reit), UGI, Iron Montain, Merck Co, GSK, Legett & Platt, Royal Gold, Snam,

Was noch geschah:

Hamburger Hafen und Logistik AG (Reste) : Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE übermittelt Verlangen zur Durchführung eines Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der HHLA : na endlich; da warte ich bis zum raus wegen der Möglichkeit der Nachzahlung in 3 bis 7 Jahren.

Meine BMW VZ (Reste) sollen zu Stämmen werden

Fortitude Gold (FTCO) wurde hier von mir vorgestellt. Nach einer 75 %igen Dividendenkürzung sackte der Kurs durch; Nun wurden gerade die Inbetriebnahme von 3 Minen angekündigt in Q1 2026; das ist etwas großspurig, da man damit nur drei genehmigte Abbaugebiete meint, die dann in der Nähe in einer gemeinsamen Laugungsanlage verarbeitet werden. Die Verarbeitung der früheren Reste hat jedoch nun ein Ende und ich erwarte neben einer leicht höheren Menge und Goldgehalte auch das Aufhäufen von Restabraum als Reserve. Die Produktions- und Verkaufsmenge sollten somit wachsen und bisher wurde eine sehr erfreuliche Dividendenpolitik verfolgt. Weitere Genehmigungen will man nun zur Sicherheit der Zukunft besorgen. Derzeit ist die Dividende mit 0,01 $ pro Monat dem Gewinn angepasst und in den Prozenten recht dürftig.

AMCOR PLC hat einen Reverse-Split zum 2026 01 13 von 1 : 5

Der kumulative Jahresertrag liegt 7,76%

Die Bargeld Quote bei rund 1,2%

Die Dividende liegt nun Unterhalb des VJ (rund 11%)

( das liegt noch an Birchcliffs letzte Zahlung und die laufende Kürzung von Fortitude)



