Dow nahe Rekordhoch - Druck auf Nasdaq - 'Rotation'

Dividenden-Depot vonHS im Januar 2026









Was hat sich im Depot getan...?





Mini-Fazit: Ein volatiler Monat mit starken Einzelbewegungen und neuen Jahreshöchstständen.

Die Weltlage blieb auch 2026 unruhig – Venezuela, Grönland, neue Zölle, Davos – doch zunächst spiegelte sich das nicht im Depot wider. Zwei Wochen lang stiegen die Kurse kontinuierlich, bevor neue US‑Zollandrohungen mehr als die Hälfte der Jahresgewinne wieder auslöschten. Nach Davos folgte ein erneuter Anstieg auf ein neues Jahreshoch von 5,73 %, das am letzten Handelstag jedoch nicht gehalten wurde.

Auffällige Einzelbewegungen im Januar 2026:

Intel Corp.: +10% nach CEO mit Trump, weitere +10% vor den Zahlen, dann -20% wegen des durch Kapazitätsengpässe belasteten Ausblicks, zum Monatsende erneut +10% an einem Tag – ein Paradebeispiel für extreme Volatilität! SES SA: Tagesbewegungen von über +10% und mehr als -10% . DWS Group GmbH & Co. KGaA: über +10% nach starken Zahlen und erhöhtem Dividendenvorschlag. Verizon Communications Inc.: ebenfalls über +10% nach guten Zahlen. Wacker Neuson SE: über -20 % nach abgesagten Übernahmegesprächen.

Erfreulich: der Buchgewinn überschritt schon in den ersten starken Januar-Tagen erstmals die Marke von +25.000,00 €. Die Depotentwicklung laut Divvydiary lag zum Monatsende erstmals über +25% im grünen Bereich.





Wie sah der Cash-Flow aus...?





Mini-Fazit: Der Cashflow war solide, aber durch Vorabpauschalen und eine fehlende Dividende gedrückt.

Ein Nachtrag aus dem Dezember 2025 zur Sammlung Meilensteine: Ares Capital Corp. wurde nach 28 Mini-Sparplan-Ausführungen mein viertes quartalsweise ausschüttendes Wertpapier mit zweistelligem Nettobetrag pro Quartal.

Der Januar 2026 überschritt trotz Gegenwinds die Marke eines dreistelligen Monatsertrags. Die Dezember-Dividende von Petroleo Brasileiro SA fiel – anders als im Vorjahr – tatsächlich in den Dezember 2025 und fehlte daher im Januar 2026. Da sie inzwischen weniger als ein Fünftel der Vorjahresausschüttung beträgt, hätte das den Monats-Cashflow nur gering beeinflusst. Belastend wirkten die steuerlichen Vorabpauschalen auf den Monats-Ertrag. Für 6 (4) ETFs und einen (0) Fonds wurden Steuern einbehalten, wodurch der Monatsertrag ein Drittel unter dem des Vorjahres lag.

Bereinigt um die Petrobras-Dividende vom Januar 2025 und die Vorabpauschalen 2025 und 2026 ergibt sich ein starkes Bild. Der Monatsertrag stieg im Jahresvergleich um 65,97 € (+103,10 %) auf 129,96 € - ein klarer Hinweis, dass das Depot strukturell weiter wächst.

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260201113902-20260131-netto-kapitaleinkuenfte.jpg





Was machen die Erträge...?





Mini-Fazit: Manche Erträge stiegen leicht, getragen von Dividendenerhöhungen, aber die Dollarschwäche belastet weiterhin.

Der weitere Rückgang des US-Dollars wurde durch einige Dividendenanhebungen leicht abgedämpft, belastete aber weiterhin die Erträge.

Dividendenveränderungen:

Medical Properties Trust Inc.: überraschende Anhebung der Quartals-Dividende beim eigentlich nicht so stabilen REIT um +0,01 $ ( +12,5% ) auf 0,09 $. Realty Income Inc.: gewohnte Anhebung beim Nr.1- REIT der monatlichen Ausschüttung um 0,0005 $ ( +0,18% ) auf 0,27 $ zum Quartalsbeginn. Main Street Capital Corp.: Der Unternehmensfinanzierer (BDC) hob wie gewohnt zum Halbjahresbeginn die monatliche Ausschüttung um 0,005 $ ( +1,96% ) auf 0,26 $ an. In den Wert investieren darf ich bei der Comdirect aus regulatorischen Gründen inzwischen aber schon seit einem Jahr nicht mehr... Alexandria Real Estate Equities Inc.: Der REIT senkte die Quartalsdividende wegen des Refinanzierungsdrucks (offiziell: "Liquiditäts- und Bilanz-Stärkung") deutlich um 0,60 $ ( -45,45% ) auf 0,72 $ und ist deswegen Aktionärsklagen ausgesetzt.

Die Einnahmen im Januar 2026 bestanden aus 13 (10) Dividenden, 6 (7) ETF-Ausschüttungen und keinem (0) Zinsertrag, aber 7 (4) Vorabpauschalen:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260201113825-20260131-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg





Was macht die Rendite...?





Mini-Fazit: Die Rendite war außergewöhnlich stark und brachte das Depot auf neue Höchststände.

Die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (gerechnet ohne Kosten) stieg im ersten Monat des neuen Jahres kräftig auf +26,37% (20,15%) an. Bei Divvydiary berücksichtige ich weiterhin die Kosten, so dass sich das Depot seit Start tatsächlich mit +25,86% (19,44%) entwickelte. Mein gesamtes Vermögen kletterte diesmal richtig stark um +6,25% (0,84%). Betrachtet man ausschließlich die Depotentwicklung, gab es im Januar 2026 laut Divvydiary einen satten Vermögenszuwachs von +5,40% (+1,58%) für nur einen Monat.





Für die starke Depot-Entwicklung seit 01.01.2026 sind jetzt diese TOP-5-Aktien ursächlich:

1. (--) TKMS AG & Co. KGaA +49,55% ,

2. (--) CMB.Tech NV +33,75% ,

3. (--) Saipem SpA +28,58% ,

4. (5.) Intel Corp. +24,75 und

5. (6.) SES SA +23,66% .

Die bisherigen Highflyer des Jahres 2025 rutschen - bis auf einen Wert - aus den Top 5 nach unten, blieben aber alle mit grünen Vorzeichen im Depotranking. Am geringsten und nur auf Platz 6 (1.) fiel der bisherige Spitzenreiter ThyssenKrupp AG +21,74% zurück. Auf Platz 23 (2.) befindet sich nun Bilfinger SE +10,34%, auf Platz 74 (3.) Uniqua Insurance Group AG +1,69% und auf Platz 83 (4.) die Deutsche Bank AG +0,57%.





Die FLOP-5-Aktien in meinem Depot sind seit dem 01.01.2026 jetzt diese fünf Aktien als die größten Verlustbringer:

1. (--) Wacker Neuson SE -21,22% ,

2. (--) Carbios SA -13,19% ,

3. (--) PayPal Holdings Inc. -12,25% ,

4. (--) Lincoln National Corp. -10,31% und

5. (--) Triple Point Venture Growth BDC Corp. -6,16% .

Auffällig: fast alle bisherigen Flop-5-Aktien drehten ins Plus und verbesserten sich deutlich im Ranking. Von unten gerechnet kletterte Dow Inc. +17,26% auf Platz 106 (4.) und Organon & Co. Inc. mit jetzt +15,38% auf Platz 104 (1.), was beide mit Rang 12 und Rang 14. fast in die TOP-5-Aktien gespült hätte. Ebenfalls deutlich verbesserten sich auf Platz 94 (5.) von unten Prospect Capital Corp. +10,10%, das ist jetzt Rang 24, und Alexandria Real Estate Equities Inc. +8,69% auf Platz 87 (2.), was nun Rang 31 von oben ist. Einizig Takkt AG blieb mit -2,16% auf Platz 15 (3.) noch weit von dieser Erholung entfernt.

Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.





Die BIG-5-Aktien sind zum 31.01.2026 laut Divvydiary zusammen 33,02% (33,71%) schwer. Es sind weiterhin und ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit der ersten Erfasssung im Januar 2025 in leicht veränderter Reihenfolge zum Vormonat, wobei sich Allianz SE und Pampa Energia SA ADR negativ entwickelten:

1. (1.) Bilfinger SE (8,33%),

2. (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (8,12%),

3. (3.) Allianz SE (5,99%),

4. (5.) BASF SE (5,44%) und

5. (4.) Pampa Energia SA ADR (5,14%)





Was machen die Ziele...?

Mini-Fazit: Zwei bis drei Ziele im Plan, eines nicht zu beurteilen.





Monatlich positive Kapitalerträge: erfüllt , wenn auch geringer, als gedacht und im Vorjahr. Geldeingänge steigern: nominal nicht erfüllt, aber bereinigt um die Monatsverschiebungen bei den Ausschüttungen und die Vorabpauschale deutlich über Vorjahr. Anzahl der Geldeingänge erhöhen: Mit +2 erfüllt . Depot zum Jahresende im Plus : Vielleicht könnte Ihr das nachvollziehen, aber mit der Beurteilung dieses Ziels tue ich mich im Januar etwas schwer…

Gute Ideen und gute Kurse wünscht Euch

vonHS



