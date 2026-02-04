    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. An diesem Mittwoch sei er vielfach gefragt worden, warum die Siemens-Aktie um rund 7 Prozent gefallen sei oder 15 Milliarden Euro an Börsenwert eingebüßt habe, schrieb Phil Buller in einer am Mittwochabend vorliegenden Studie. Der Grund sei wohl, dass ein "weniger konstruktiver Broker darauf hingewiesen hat, dass die Bewertungen von Industriesoftwareunternehmen zuletzt gesunken sind, die von Siemens jedoch nicht". Zwar habe er sich selbst bereits gefragt, wann der Siemens-Kurs betroffen sein dürfte, aber solch einen starken Kursverfall habe er nicht erwartet. Buller empfiehlt, die Schwäche der Aktie als Kaufgelegenheit mit einem Anlagehorizont von 12 bis 18 Monaten zu nutzen./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:59 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 242,8EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.


