JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,30 Euro belassen. Die Aktie des Bahntechnikunternehmens befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List". Analyst Akash Gupta verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ein Treffen mit dem Finanzchef Bernard Delpit. Unter anderem seien die kurzfristigen Wachstums-, Margen- und Cashflow-Ziele bestätigt worden. Er sehe sich in seiner Anlageeinschätzung bestätigt und erwarte eine langfristige Wertsteigerung./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 28,01EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,30
Kursziel alt: 34,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,30
Kursziel alt: 34,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte