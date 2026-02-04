RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor den am 10. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns Mitte Januar seien die Erwartungen leicht gesunken, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Update habe auf ein schwieriges Quartal hingedeutet. Die zugrunde liegenden Gewinne im Upstream-Segment (Exploration, Bohrung und Förderung) dürften aufgrund schwächerer Preise im Vergleich zum Vorquartal voraussichtlich sinken./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 12:21 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 12:21 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 5,51EUR auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.





