    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dow nahe Rekordhoch - Nasdaq unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones erreicht Rekordhoch, Nasdaq fällt stark.
    • Technologieaktien unter Druck, Rotation zu defensiven Werten.
    • Eli Lilly und Amgen zeigen starke Kursgewinne im Pharma.
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Dow nahe Rekordhoch - Nasdaq unter Druck
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der überwiegend mit Standardwerten bestückte und weltweit wohl bekannteste US-Index Dow Jones Industrial ist am Mittwoch wieder dicht unter sein Rekordhoch vom Vortag gestiegen. Dagegen weitete die technologielastige Nasdaq-Börse ihre kräftigen Verluste vom Dienstag aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2025. Anleger fragen sich derzeit zunehmend, für welche Branchenunternehmen Künstliche Intelligenz (KI) eher eine Gefahr bedeutet.

    Ein Marktexperte sieht im aktuellen Geschehen dennoch lediglich eine Rotation: "Technologieaktien geben nach, zyklische und defensive Aktien legen unterdessen zu." Dabei handele es sich aber nicht um einen "fundamentalen Bruch", sondern eher um eine "technische Neustrukturierung", auch wenn die Nervosität aktuell recht hoch sei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.937,07€
    Basispreis
    8,72
    Ask
    × 7,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.856,33€
    Basispreis
    8,96
    Ask
    × 7,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Dow schloss 0,53 Prozent höher auf 49.501,30 Punkte und wurde dabei vor allem von Werten wie 3M , Nike und Amgen beflügelt. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,51 Prozent auf 6.882,72 Zähler und litt unter der Schwäche schwer gewichteter Technologieaktien.

    Der Nasdaq 100 sackte um 1,77 Prozent auf 24.891,24 Punkte ab und hat damit in nur zwei Tagen 3,3 Prozent verloren. Portfoliomanagerin Stephanie Niven von Ninety One sprach von "wahllosen Verkäufen" bei gewissen Branchenwerten aus dem Software- und IT-Bereich. Es sei noch nicht abschließend geklärt, wie viel davon purer Angst geschuldet oder auch fundamental begründbar sei. Sie sieht für viele Werte allerdings einen Vertrauensverlust und neues Vertrauen müsse nun erst einmal wieder hergestellt werden.

    Die Rotation weg von Softwareaktien zeigte nach den deutlichen Vortagsverlusten kaum Anzeichen einer Abschwächung. Anleger sorgen sich über Geschäftsrisiken in der Branche aufgrund der Einführung neuer und besserer KI-Tools.

    Unter den Dow-Werten wurden vor allem die Aktien von Nvidia , Amazon und IBM vom Ausverkauf erwischt. Sie fielen um 2,4 bis 3,4 Prozent. Besonders steil abwärts ging es im Nasdaq für die Aktien des App-Entwicklungsdienstleisters Applovin , die um weitere rund 16 Prozent abrutschten, nachdem sie bereits in den drei vorangegangenen Handelstagen abgesackt waren. Seit Weihnachten hat sich der Kurs von Applovin fast halbiert.

    AMD schlossen sich dem allgemeinen Abwärtstrend der Techbranche mit einem Kurseinbruch um 17,3 Prozent an. Allerdings gab es hier noch individuelle negative Nachrichten. So enttäuschte die Umsatzprognose, was als Anzeichen dafür gesehen wurde, dass der Chiphersteller nicht die erwarteten Fortschritte im KI-Bereich erzielt.

    Auch im Gaming-Bereich machten sich zuletzt Sorgen bemerkbar, dass KI bald die Branche aufmischen dürfte. Die Titel von TakeTwo setzten ihre Ende Januar begonnene steile Talfahrt mit einem Kursrutsch um weitere 5,4 Prozent fort, obwohl das dritte Geschäftsquartal die Erwartungen deutlich übertraf.

    Ein Lichtblick waren US-Pharmawerte, die von Eli Lilly mit einem Kurssprung um 10,3 Prozent auf etwas über 1.100 Dollar angeführt wurden. Die Papiere nähern sich wieder dem Rekordhoch von knapp 1.134 Dollar von Anfang des Jahres. Durch den Anstieg der Aktie kletterte der Börsenwert des Pharmakonzerns auch wieder über die Marke von einer Billion Dollar. Anders als der europäische Konkurrent Novo Nordisk , dessen Kurs in Kopenhagen um 18 Prozent einbrach, glänzten die Amerikaner im Wettkampf um Gewichtssenker-Produkte mit ihrer Prognose für 2026.

    Aus dem Pharmabereich legten zudem die Aktien von Amgen um 8,2 Prozent zu. Wegen des starken Absatzes seiner Topmedikamente im abgelaufenen Quartal hatte das Biotechnologie-Unternehmen überraschend viel verdient./ck/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,65 % und einem Kurs von 173,0 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -24,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 136,39 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,38DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 436,00DKK was eine Bandbreite von +571,10 %/+983,70 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss Dow nahe Rekordhoch - Nasdaq unter Druck Der überwiegend mit Standardwerten bestückte und weltweit wohl bekannteste US-Index Dow Jones Industrial ist am Mittwoch wieder dicht unter sein Rekordhoch vom Vortag gestiegen. Dagegen weitete die technologielastige Nasdaq-Börse ihre kräftigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     