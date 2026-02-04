Wir erwarten Austausch Kriegsgefangener

KIEW (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche mit Moskau und Washington rechnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einem baldigen Austausch von Kriegsgefangenen. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte er, es werde einen wichtigen Schritt geben - hin zum Austausch von Gefangenen. Die Gespräche im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sollen morgen in Abu Dhabi weitergehen. Zuvor hatte auch der Kiewer Chefunterhändler, Rustem Umjerow, von einem Gefangenenaustausch gesprochen.

In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden die Mitte Januar begonnenen direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA fortgesetzt.