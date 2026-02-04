    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wir erwarten Austausch Kriegsgefangener

    • Selenskyj rechnet mit baldigem Gefangenenaustausch.
    • Gespräche in Abu Dhabi zur Beendigung des Krieges.
    • Ukraine fordert echte Sicherheitsgarantien von Russland.
    Selenskyj - Wir erwarten Austausch Kriegsgefangener
    Foto: eyetronic - adobe stock

    KIEW (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche mit Moskau und Washington rechnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einem baldigen Austausch von Kriegsgefangenen. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte er, es werde einen wichtigen Schritt geben - hin zum Austausch von Gefangenen. Die Gespräche im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sollen morgen in Abu Dhabi weitergehen. Zuvor hatte auch der Kiewer Chefunterhändler, Rustem Umjerow, von einem Gefangenenaustausch gesprochen.

    In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden die Mitte Januar begonnenen direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA fortgesetzt.

    Die ukrainische Position sei sehr klar, sagte Selenskyj. Der Krieg müsse wirklich beendet werden. Gerade Russland müsse dazu bereit sein. Und auch die Partner seines Landes müssten bereit sein, das mit echten Garantien, Sicherheitsgarantien und echtem Druck auf Russland sicherzustellen. Es dürfe keine Belohnung für Moskau geben, sonst werde es mit der Zeit jede Vereinbarung brechen, führte Selenskyj aus. Die ukrainische Delegation habe auch mit dem US-Team Kontakt gehabt.

    Die Ukraine verteidigt sich seit fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Für ein Ende der Gewalt fordert Russland von der Ukraine unter anderem einen Verzicht auf den angestrebten Nato-Beitritt und die Abtretung von Gebieten./ksr/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
