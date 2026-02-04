Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 2060 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,62 % und einem Kurs von 1.681 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -10,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 77,16 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.134,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +18,96 %/+36,80 % bedeutet.