ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 2060 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Kursziel für Rheinmetall auf 2060 Euro.
- Umsatzprognose für 2025 liegt unter Konsens-Erwartungen.
- Negative Kursreaktion am Donnerstag wird erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2170 auf 2060 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Rüstungskonzern erste Indikationen zum Geschäftsjahr 2025 und den Umsätzen im Jahr 2026 gegeben habe. Die Umsatzprognose liege deutlich unter dem Konsens und die Aussagen zur Marge ließen ebenfalls ein deutlich unter dem Konsens liegendes operatives Ergebnis erwarten, schrieb sie. Lemarie rechnet daher mit einer negativen Kursreaktion am Donnerstag./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 15:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,62 % und einem Kurs von 1.681 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -10,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 77,16 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.134,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +18,96 %/+36,80 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 2060 Euro
Übergeordnet bullischer Trend seit Q4 intakt, starker Impuls bis 1.965€ (Hoch) → normale ABC-Korrektur.
Korrektur lief geordnet in Trendkanal, kein Panic-Sell.
Aktuell: Higher Low oberhalb der Schlüsselunterstützung → Re-Accumulation.
Das ist eine Korrektur im Aufwärtstrend, kein Trendbruch.
Primäre Unterstützungen
1.720–1.700€ → aktuelle Reaktionszone
1.660€ → Trendkanal + Struktur-Support
1.535–1.550€ → letzte Verteidigung (Must-Hold)
Widerstände
1.820€ → erstes Angebotscluster
1.900–1.965€ → Hoch / Triggerzone
2.035–2.225€ → Extension / Zielbereich
Konkreter Handelsplan (EUR)
✅ Entry – bevorzugt (Pullback im Trend)
Entry-Zone: 1.690–1.740€
Bedingung: kein 4H-Close unter 1.660€
➡️ Aktueller Kurs liegt direkt in der Kaufzone.
SL: 1.535€ Unter Trendbasis + vorherigem LL → darunter ist das bullische Szenario invalid
An die Ungeduldigen. Man sollte mal die Kirche im Dorf lassen.