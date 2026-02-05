Onco-Innovations meldet Einreichung eines vorläufigen Basisprospekts

Vancouver, Kanada – 4. Februar 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es einen vorläufigen Basisprospekt datiert mit 3. Februar 2026 (der „Basisprospekt“) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den Provinzen Alberta, British Columbia, Manitoba und Ontario eingereicht hat. Der Basisprospekt wurde eingereicht, ist jedoch noch nicht endgültig, und die darin beschriebenen Wertpapiere dürfen erst verkauft werden, wenn (i) eine Empfangsbestätigung für einen endgültigen Basisprospekt von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegt und (ii) ein Prospektnachtrag mit einer Beschreibung des jeweiligen Wertpapierangebots bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Der Basisprospekt soll es dem Unternehmen nach seiner endgültigen Fertigstellung und Erhalt einer Empfangsbestätigung ermöglichen, während der 25-monatigen Gültigkeitsdauer des endgültigen Basisprospekts von Zeit zu Zeit Stammaktien, Schuldverschreibungen, Warrants, Zeichnungsscheine und Einheiten (oder eine beliebige Kombination davon) anzubieten und auszugeben. Die spezifischen Bedingungen eines künftigen Angebots (gegebenenfalls einschließlich der Anzahl und des Preises der angebotenen Wertpapiere sowie der Verwendung der Erlöse) werden in einem oder mehreren Prospektnachträgen festgelegt, die im Zusammenhang mit einem solchen Angebot eingereicht werden. Das Unternehmen hat den Basisprospekt eingereicht, um seine finanzielle Flexibilität zu wahren, und es besteht keine Gewissheit, dass Wertpapiere im Rahmen des Basisprospekts innerhalb seiner Gültigkeitsdauer angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Rechtsgebiet dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder geltende Befreiung weder angeboten noch verkauft werden. Eine Kopie des Basisprospekts und aller darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar.