    Paukenschlag und Enttäuschung bei DROHNEN-Plays: Rheinmetall, DroneShield, NEO Battery Materials!

    Drohnen gehört die Zukunft. Im militärischen und zivilen Bereich. Daran will auch Rheinmetall teilhaben. Doch der für seine schweren Militärgeräte bekannte größte deutsche Rüstungskonzern musste zuletzt eine Enttäuschung wegstecken. Dagegen könnte …

    Paukenschlag und Enttäuschung bei DROHNEN-Plays: Rheinmetall, DroneShield, NEO Battery Materials!
    Foto: esg-aktien.de
    Drohnen gehört die Zukunft. Im militärischen und zivilen Bereich. Daran will auch Rheinmetall teilhaben. Doch der für seine schweren Militärgeräte bekannte größte deutsche Rüstungskonzern musste zuletzt eine Enttäuschung wegstecken. Dagegen könnte NEO Battery Materials jetzt endlich durchstarten. In den vergangenen Monaten hatte man mit Aufträgen für seine revolutionären Batterien für Anwendungen bei Drohnen, Robotik und Elektromobilität für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat man zwei namhafte Konzerne ins Boot geholt. Und was macht DroneShield? Um den Highflyer aus 2025 ist es etwas ruhiger geworden. Doch es gibt Chancen auf Aufträge im Heimatland.

